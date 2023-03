Volley C femminile, Emanuel Riviera domina il derby con il Claus Libertas Forlì (3-0)

Sport

Rimini

| 17:23 - 05 Marzo 2023

Nessuna sorpresa. grande la differenza fra le due squadre: da una parte le padrone di casa dell’Emanuel con un mix di esperienza e gioventù, dall’altra un team troppo giovane e forse un po' inesperto per affrontare la categoria.

Coach Bazzocchi parte con Magi in battuta, Sangoi, Morelli e Morettini in linea d’attacco, completano Orsi e Catalano in seconda linea; Fabbri libero.

Coach Fresa colloca in posto 1 Cappelli, seguono in prima linea Altini, Bertaccini e Marisi, a seguire rispettivamente in posto 5 e 6 Ikenna e Stradaioli.



L’inizio è promettente per Libertas che tiene il ritmo con le ispirate Stradaioli e Ikenna. Il Riviera commette qualche errore di troppo, ma sul punteggio di 7 a 6 le padrone di casa schiacciano l’acceleratore ed effettuano un primo break (14-9), segue un tentativo di recupero delle ospiti che dimezzano lo svantaggio; Emanuel resetta e aggiusta il tiro ricomponendo il vantaggio che porterà fino a fine set.

Coach Bazzocchi chiede alle sue ragazze di forzare di più in battuta, la ricezione delle compagne di capitan Stradaioli si fa meno precisa mettendo in difficoltà la regista Altini che viene sostituita da Casadei per darle un momento di riposo.

Si fanno più precise le azioni di gioco del Riviera, le fasi di gioco sono a loro favore, tutto riesce bene con una Morelli particolarmente ficcante in fase di attacco e in battuta e che alla fine si rivelerà pure top scorer, con fasi interessanti da parte delle compagne di squadra dal centro e in difesa. Nel secondo e terzo set, quindi, tutto fila liscio tra le file riminesi. Le ragazze di Fresa calano nel gioco e commettono vari errori.

Riassumendo l’Emanuel meritatamente mette in cassa tre punti che la confermano seconda forza del girone.

Ora si attende mercoledì 8 marzo per l’anticipo del derby con la ”cugina” dell’SG che, dopo un girone di andata particolarmente difficoltoso, sta risalendo la classifica con prestazioni positive. Si giocherà alla aCasa del volley a partire dalle ore 21:00.



Il tabellino



Emanuel Riviera volley Rimini – Claus Libertas Volley Forlì 3-0



EMANUEL RIVIERA: Orsi 2, Morelli 20, Morettini 14, Magi 5, Pasolini 2, Sangoi 5, Marconato 2, Catalano e Del Rosso 0, Fabbri e Forlani liberi.



Arbitri: Catanese e De Mare di Medicina



PARZIALI: 25-19; 25-16; 25-13



NOTE Ace: Rimini 9, Forlì 3. Battute sbagliate: Rimini 13 – Forlì 3. Muri: Forlì 5 – Forlì 4. Attacchi punto: Rimini 36 – Forlì 18. Errori: Rimini 11 – Forlì 20. Rimini: Attacco 36% - Ricezione 85%