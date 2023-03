Calcio D, il derby di San Mauro va al Ravenna (1-2)

Sport

Rimini

| 17:14 - 05 Marzo 2023

Merlonghi.

Dopo tre pareggi consecutivi arriva un ko interno per la Sammaurese che cade col Ravenna. Una partita in cui la Sammaurese ha creato anche delle buone occasioni poi i giallorossi ospiti hanno saputo toccare i nervi giusti e colpire nei momenti propizi.



Dopo i primi 10′ di gioco a favore del Ravenna, Barbatosta va vicino al vantaggio, ma la sfera attraversa tutta l’area piccola. Al 24′ recupera palla dal limite, Barbatosta da posizione defilata tira a botta sicura, ma Magnanini salva sulla riga. Nel momento migliore della Sammaurese arriva il break del Ravenna che trova il vantaggio con Marangon che batte Piretro con un tiro a giro che sbatte sul palo poi entra.



Doccia gelata in avvio di ripresa. Piretro para in tuffo, la sfera rimane in area e Lisi di testa insacca. La squadra di Martini prova ad affidarsi all’estro di Bonandi, ma la difesa del Ravenna è un muro granitico. Nel finale Merlonghi accorcia su rigore poi Maltoni viene espulso.



Il tabellino



SAMMAURESE: Piretro, Masini, Bolognesi, Benedetti, Gaiola, Maggioli, Casadio, Haruna, Merlonghi, Berardi, Barbatosta A disp: Zavatti, Manfroni, Grbic, Tamai, Sami, Cremonini, Grassi, Bonandi, Maltoni All Martini



RAVENNA: Venturini, Milani, Capece, Marangon, Abbey, Magnanini, Guidone, Boccardi, Lussignoli, Lisi, Grazioli A disp: Billi, Fontanelli, Luciani, Spezzano, Ndreca, Melandri, Ravaglia, Calandrini, Vinci All Gadda



Reti: 39′ Marangon, 46′ Lisi, 87′ Merlonghi (rig)