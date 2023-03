Riccione, nasce Radio Cecchetto: il consigliere lancia il format per una nuova radio ‘solidale’

Attualità

Riccione

| 07:09 - 06 Marzo 2023

Il consigliere Claudio Cecchetto.

Claudio Cecchetto, produttore, talent scout nonché consigliere dell’omonimo partito a Riccione, lancia un nuovo progetto: Radio Cecchetto. “Faccio radio da una vita, vivo di musica – racconta -. In giro mi fermano e mi raccontano il loro passato da dj con entusiasmo. Da qui ho pensato di dedicare uno spazio personale, una vetrina che poetesse dar loro un’opportunità”.



Il progetto innovativo e solidale



"Questo dello speaker deve essere un divertimento continuo e non un lavoro – spiega Cecchetto -. Sono i 'fantasisti' che cambieranno le cose" .

Nella prima fase di Radio Cecchetto si ascolteranno i programmi dei primi Dj, dagli anni 70 in poi. "Non sarebbe male ricominciare da quello che facevano loro. E poi chi mi conoscete lo sa - continua - qualcosa di nuovo sicuramente nascerà. È sempre successo così". Si tratta di una web radio che sta prendendo forma e nei prossimi mesi diventerà senza dubbio una protagonista della scena radiofonica italiana. Qui ognuno potrà "affittare” il proprio spazio, proporre la propria musica, la propria play list, ma lo scopo fondamentale è che “ogni fascia oraria sarà a disposizione di chi si propone – spiega - e i ricavati saranno devoluti a scopo benefico per varie associazioni. Inoltre per potersi proporre, a breve ci sarà un sito e un link dedicati”.



Com’è nata l’idea



Grande radiofonico e profondo conoscitore della radio, in Riviera e soprattutto a Riccione ha creato la cultura del divertimento e ha scoperto numerosi talenti, da Jovanotti a Fiorello, con Radio DeeJay all'Aquafan. Ma come funziona la radio? Tutto avverrà online. “Con la tecnologia che ci supporta si potrà trasmettere da casa, e noi daremo spazio a chi vorrà esprimere la propria passione. Basta una app e della musica e tu fai la playlist e conduci il tuo programma. In radio è da tantissimo tempo che non c’è nulla di nuovo. Né nella programmazione, ne nei conduttori e tanto meno nel modo di concepire la radio” conclude.



M.A.C.