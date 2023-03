Rimini Calcio, Mencagli non basta: con la Carrarese è sconfitta per 3-1

Sport

Rimini

| 16:31 - 05 Marzo 2023

Mencagli, un gol amaro PIERINI - RIMINI FC.



La Carrarese conquista la quinta vittoria nelle ultime sei partite, superando un Rimini poco brillante, calato vistosamente nella ripresa, nonostante i cambi. Buona partenza dei toscani, che trovano il gol con Imperiale al 7', sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il Rimini reagisce solo dopo venti minuti, ma trova il pareggio grazie a Mencagli. Ancora un calcio piazzato è però fatale ai biancorossi: Capello sottomisura trova l'undicesimo gol stagionale. A fine tempo il Rimini si riaffaccia in attacco, senza però creare occasioni, mentre la Carrarese dà l'impressione di gestire, senza forzare troppo. Nella ripresa il Rimini ha qualche lampo, ma la Carrarese chiude la gara alla mezz'ora sfruttando ancora una volta un calcio piazzato. Nell'azione del gol Zaccagno non è esente da colpe. Il palo di Tonelli accende qualche rimpianto, ma nell'ultima parte di gara c'è solo la Carrarese, che colpisce a sua volta un palo e spreca un paio di favorevoli contropiedi.



PAGELLE



ZACCAGNO 5.5: mura in uscita bassa Bernardotto, nella ripresa una bella deviazione su Bozhanaj. Senza colpe sui primi due gol della Carrarese. Ma sul terzo ha un'indecisione con Allievi. Esco-non esco ed Energe lo beffa.

LAVERONE 6: la Carrarese nel primo tempo spinge poco dalle sue parti, mentre nella ripresa opera su quel versante alcune ripartenze. Il capitano biancorosso, che chiude da "braccetto" della difesa a tre, gioca una partita diligente ma senza squilli.

PIETRANGELI 6: un po' macchinoso in impostazione, fa valere il fisico in una chiusura su Bernardotto e ha una lettura splendida su una palla di Capello per Energe. Nel finale Capello lo brucia in dribbling, Energe grazia tutti, sprecando con un tiraccio sul palo.

PANELLI 6: gioca in anticipo, prendendosi anche qualche rischio, contro uno dei migliori attaccanti del girone, Capello. Se la cava e dà forfait per infortunio (ALLIEVI 5.5: gioca di fisico, ma un'incomprensione con Zaccagno porta al tris).

REGINI 5.5: a volte dà l'impressione di dire a Grassini "prego si accomodi". In fase di spinta si guadagna spazio col fisico. Ma non punge (ROSSETTI MATTEO 6: nel 3-4-1-2 fa l'esterno sinistro di centrocampo, gioca con generosità).

TONELLI 6: una pregevole triangolazione con Mencagli nel primo tempo. Gioca spesso in verticale, inventa una parabola maligna che colpisce il palo. Dà segnali in una giornata storta per il centrocampo del Rimini.

PASA 5: gioca al piccolo trotto, perdendo nettamente il duello con i pari ruolo avversari (VANO 4.5: il solito cartellino giallo, non incide).

DELCARRO 5: è il primo a tentare una sortita in attacco, ma viene murato. Prestazione in linea con quelle dell'ultimo periodo: poco brillante anche dal punto di vista fisico (SANDRI 6: ci mette la "garra" recuperando qualche pallone).

BIONDI 5.5: una bella palla in profondità non sfruttata dai compagni, poi si allarga a destra e pennella il cross del momentaneo 1-1. Nella ripresa esce di scena.

MENCAGLI 6: nei primi venti minuti, con il Rimini in difficoltà, è tra i più vivi. Si smarca e fa sponda per l'uno-due, dimostrando una capacità di giocare per vie rasoterra. Poi il gol da "rapace" dell'area di rigore. Nella ripresa il Rimini esce di scena, nonostante i cambi e alla fine anche lui lascia il campo in anticipo, leggermente acciaccato (GABBIANELLI s.v. Poco dopo il suo ingresso in campo la Carrarese fa tris: i buoi sono usciti dalla stalla e lui non può farci nulla).

ROSSETTI MATTIA 5.5: si muove con profitto sulla sinistra, servendo un paio di cross interessanti. Strappa applausi con una bella progressione - ma purtroppo non è assistito dai compagni - poi nella ripresa, dopo un sinistro alto, esce di scena.

All. GABURRO 5.5: la Carrarese ha un organico migliore del Rimini e la settimana di avvicinamento alla gara è stata complicata da qualche problema fisico dei suoi giocatori. Ma il Rimini nella ripresa è calato vistosamente e i cambi non hanno cambiato l'inerzia della gara. Poi c'è il vecchio vizietto della squadra di subire troppi gol sui calci piazzati.



Carrarese - Rimini 3-1 (finale)

MARCATORI: 7' Imperiale, 22' Mencagli, 24' Capello, 74' Energe.



CARRARESE (3-5-2): Breza 6 - Pelagatti 7, D'Ambrosio 7, Imperiale 7 (88' Marino) - Grassini 6.5 (79' Frey s.v.), Della Latta 6.5, Schiavi 6.5, Bozhanaj 6.5 (73' Palmieri s.v.), Ciccioni 6.5 - Bernardotto 6 (46' Energe 6.5), Capello 6.5 (88' Giannetti s.v.).

IN PANCHINA: Rovida, Satalino; Folino, Pinto, Coccia; Cerretelli, Mercati; Castigliani.

ALLENATORE: Dal Canto 6.5.

AMMONITI: Cicconi, Della Latta.



RIMINI (4-3-2-1): Zaccagno 5.5 - Laverone 6, Pietrangeli 6, Panelli 6 (47' Allievi 5.5), Regini 5.5 (66' Rossetti Matteo 6) - Tonelli 6, Pasa 5 (66' Vano 4.5), Delcarro 5 (66' Sandri 6) - Biondi 5.5, Rossetti Mattia 5.5 - Mencagli 6 (71' Gabbianelli s.v.).

IN PANCHINA: Galeotti, Lazzarini; Gigli; De Rinaldis; Rosso, Accursi.

ALLENATORE: Gaburro 5.5.

AMMONITI: Delcarro, Vano, Sandri.



ARBITRO: Renzi di Pesaro.

NOTE: tiri in porta 8-3, tiri totali 11-6. Angoli 5-4. Recupero 2' pt, 7' st.