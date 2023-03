Novafeltria, psicologi arricchiranno l'offerta della Casa della Salute

Attualità

Novafeltria

| 12:30 - 05 Marzo 2023



In una nota, il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini annuncia un nuovo servizio che arricchirà l'offerta della Casa della Salute, di prossima inaugurazione. Verrà infatti attivato, per due giorni alla settimana, il servizio di Psicologia dell'assistenza primaria: "Sono sempre più numerosi - evidenzia Zanchini - specie dopo il periodo del Covid, le persone, soprattutto giovani, che manifestano disturbi dell’adattamento (ansiosi o depressivi), difficoltà reattive a condizioni cliniche generali (acute o croniche) o a particolari eventi di vita". Il nuovo servizio, a cui si accederà attraverso segnalazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra, garantirà screening psicologici, gli esperti affronteranno situazioni psicopatologiche, disagi reattivi, difficoltà emozionali, stress cronico, interventi multidisciplinari in raccordo con gli altri servizi territoriali (Servizi Sociali, Associazioni, Centri Antiviolenza).



Il servizio, sottolinea il primo cittadino, "risponde ad un bisogno del territorio ed è frutto dell’ascolto e del continuo lavoro di concertazione fra noi amministratori e la nostra l’Azienda Sanitaria".



"La Casa della Salute di Novafeltria - chiosa il sindaco Zanchini - continua quindi a strutturarsi per essere veramente punto di riferimento e Casa della Comunità di una intera vallata con tutta una serie di servizi amministrativi e sanitari capaci di intercettare e dare risposte ai bisogni di salute non solo con la medicina di base ma con ambulatori infermieristici e dedicati alle principali patologie croniche, raccordandosi con la medicina territoriale attraverso il servizio di telemedicina e oggi con l’ambulatorio di Psicologia Primaria”.