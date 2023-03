Rimini si mobilita per i diritti delle donne: alpini, atleti e cittadini in marcia contro la violenza di genere

Attualità

Rimini

| 12:17 - 05 Marzo 2023

Foto dalla pagina facebook Rompi il Silenzio.

Ieri (sabato 4 marzo) si è svolta a Rimini la "Camminata degli Uomini per i diritti e contro la violenza sulle donne", con la partecipazione di atleti della Rimini Calcio, alpini, scout, studenti, musicisti della banda giovanile Città di Rimini e cittadini comuni. L'evento è stato organizzato da tre associazioni: DireUomo Spazio ascolto uomini maltrattanti; l'associazione culturale Cambia-Menti e Movimento Centrale Teatro Danza. All'inizio del corteo, all'Arco di Augusto, c'è stato un incontro con rappresentanti della politica locale e di alcune associazioni, oltre a una decina di alpini riminesi, che hanno espresso il loro impegno nella campagna contro le molestie nei confronti delle donne. Durante la camminata, gli uomini delle istituzioni si sono posizionati in testa al corteo, mentre le rappresentanti femminili restavano volutamente qualche passo indietro. La camminata è stata un successo, con una grande partecipazione di uomini giovani e adulti, e si è conclusa in Piazza Cavour, dove sono stati invitati a fare di più per combattere la violenza contro le donne.