Volley B, PromoPharma battuta dalla capolista Mantova

| 09:30 - 05 Marzo 2023

Come da pronostico la PromoPharma non è riuscita a portare via punti dal palazzetto della capolista Gabbiano Mantova (3-0). La partita contro la capolista era già difficilissima di suo (il Gabbiano ha perso un solo set in tutto il campionato) ma è diventata praticamente impossibile quando capitan Marco Rondelli e compagni l’hanno dovuta affrontare senza poter contare su diversi effettivi tra i quali Yan Kiva, uno dei bomber della squadra, fermato da una forma virale e l’opposto titolare Paolo Paganelli che resterà fermo almeno un mese.

“Nel primo set Mantova ci ha surclassato. – racconta coach Stefano Maestri a fine partita – Nella seconda frazione di gioco siamo partiti bene ma i nostri avversari sono stati bravi a recuperare e ad allungare. Il terzo parziale ce lo siamo giocati fino alla fine perdendolo 25/23. Ai miei ragazzi posso solo dire che sono stati bravi ad affrontare una squadra già pronta per la categoria superiore e con una velocità di gioco inusuale. Viste le assenze, sono partito con Benvenuti e Ricci di mano, Conti opposto e Bernardi e Caselli al centro. Poi ho cercato di mescolare le carte facendo ricorso alla panchina dove avevamo i soli Carigi, Cicconi e Bacciocchi. Alla fine ogni giocatore ha dato il suo contributo ma è chiaro che sono altre le partite che dobbiamo vincere”.



Il tabellino



Gabbiano Mantova – PromoPharma 3-0



Gabbiano Mantova: M. Catellani 1, Scaltriti 12, Miselli 2, Andreoli 17, Cordani 4, Ferrari 3, L. Catellani (L1), Zanini 11, Gola 2, Artoni. N.E.: Quartararone, Ferrari Ginevra, Lorenzi, Lanzara (L2). Ace 5. Battute errore 9. Muri punto 12. All. Simone Serafini.

PromoPharma: Rondelli 2, Ricci 6, Caselli 1, Conti 2, Bernardi 5, Benvenuti 10, Morelli (L), Carigi, Bacciocchi 4, Cicconi. Ace 2. Battute errore 11. Muri punto 3. All. Stefano Mascetti.



Arbitri: Paolo Salaris (1°) e Riccardo Bertossa (2°).



Parziali: 25/11 25/16 25/23



Durata set: 16m, 25m, 22m.



Classifica. Gabbiano Mantova 54, Arredopark Sommacampagna 38, Querzoli Forlì 38, Viadana Volley 32, Kema Asola 30, Ama San Martino in Rio 29, Volley Montichiari 28, Sab Group Rubicone 26, Kerakoll Sassuolo 26, Pietro Pezzi Ravenna 23, Planet Group Spezzanese 21, PromoPharma 17, Kioene Padova 10, Pluvitec Legnago 6.



Prossima partita. PromoPharma San Marino Pluvitech Legnago. Sabato11 marzo ore 18.30 a San Marino.





Serie D femm/Girone E. Titan Services – Longiano 1-3 (22/25 18/25 25/23 19/25). Sconfitta interna per la Titan Services contro Longiano ma, tutto sommato, si tratta di uno stop indolore perché in questo turno di campionato hanno perso anche tutte le altre squadre in lotta per evitare la retrocessione. “Dopo la partita con la Stella abbiamo iniziato a stare meglio in campo – spiega a fine match coach Wilson Renzi. - E anche oggi le ragazze hanno fatto bene ma è chiaro che contro una squadra come il Longiano non si può staccare l’attenzione anche solo per un attimo. C’è grande rammarico per il primo set, perso a 22 regalando fin troppo alle nostre avversarie. Nel secondo abbiamo cominciato male in ricezione ma poi siamo tornate a giocare pur senza riuscire a recuperare. Nel terzo abbiamo battuto bene, soprattutto con Camilla Casadei, e abbiamo giocato con attenzione riuscendo a portarlo a casa. Il quarto set l’abbiamo perso cedendo solo alla fine. In generale, abbiamo sofferto al centro anche perché a noi mancava Sofia Esposito e loro hanno centrali bravi ed esperti. Dovevamo lavorare meglio anche a muro sugli attacchi laterali. Però, da diverse mie giocatrici, ho avuto riscontri positivi”.



Titan Services: Tura 19, Ghinelli 16, Valentini 1, Menicucci 2, Bernardi 1, Rossi, Pasolini (L), Casadei 4, Bizzocchi, Ricciotti 16. N.E.: Vaselli. All. Wilson Renzi.



Classifica. Portuali Ravenna 46, Figurella Rimini 40, Fulgur Bagnacavallo 40, Idea Volley Santarcangelo 34, Fenix Faenza 32, Junior Coriano 30, Longiano Volley 29, Unica Volley Rimini 24, Teodora Ravenna 15, Stella Rimini 12, Titan Services 12, Viserba Volley 10, Forlì 0.



Prossima partita. Viserba Volley - Titan Services. Sabato11 marzo alle 20.45 a Viserba.