Basket C Silver, Dulca Angels: il derbu con Lugo con ha storia (77-59)

Sport

Santarcangelo di Romagna

09:24 - 05 Marzo 2023

Netta vittoria della Dulca Santarcangelo nel derby contro gli Aviators Lugo (77-59). Ottimo avvio di gara dei ragazzi di coach Bernardi, ancora privi di Rivali in via precauzionale. Da subito è Saltykov a padroneggiare il campo e Mulazzani dalla lunga distanza dimostra di avere la mano calda. In difesa i giallo-blu non regalano nulla portandosi alla fine del primo quarto già in doppia cifra di vantaggio.

Nel secondo quarto i padroni di casa trovano ottime risorse dalla panchina. Bedetti lanciato in contropiede da Pesaresi alza i ritmi. Dario Rossi, invece, si dimostra in gran forma e crescita da diverse partite a quest’ultima.

Nel terzo quarto il tempo si ferma più spesso impedendo a Santarcangelo di prendere il ritmo. Lugo si ritrova costantemente in lunetta sfruttando il bonus e provando a mettere i padroni di casa in difficoltà. A questo punto a punire la difesa fronte pari degli Aviators è Pesaresi con due bombe importantissime che spezzano i tentativi di rimonta degli ospiti.

Quarto quarto in pieno controllo per i padroni di casa. Lugo le prova tutte alzando la difesa ma gli Angels non si fanno intimorire e con il capitano a dettare i ritmi non mettono mai in discussione il risultato.

Vittoria Angels davanti un fantastico pubblico, sempre più numeroso, sempre più caloroso. Il sabato sera di Santarcangelo è targato senza ombra di dubbio Dulca Angels.

Non sono mancati durante la partita i regali di compleanno della società a due persone care come il fotografo Alfio Sgroi e Gabriele Moretti.



Il tabellino



Dulca Santarcangelo – Basket Lugo 77-59



Dulca Santarcangelo: Buzzone 12, Pesaresi 14, Rivali NE, James 4, Bedetti 10, Mulazzani 15, Rossi 7, Macaru 3, Bonfè, Mari, Saltykov 12, Panzeri. All.: Bernardi Ass.: Evangelisti, Miriello



Basket Lugo: Ragazzini 14, Baroncini 8, Alessandrini ne, Ricci 0, Merendi 0, Canzonieri 5, Mazzagatti 4, Meneghin 7, Arosti 7, Ravaioli 14. All. Baroncini; Ass. Zarifi



PARZIALI: 26-16; 40-33; 60-45