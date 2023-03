Basket C Silver, EA Titano sbanca Perugia 47-67. Terzo posto in classifica

Sport

Repubblica San Marino

| 09:17 - 05 Marzo 2023

Macina top scorer del match con 16 punti.

Che vittoria! I Titans si rifanno immediatamente del ko interno con Recanati e vanno a espugnare uno dei campi più complicati della categoria. A Perugia va in scena una partita decisamente equilibrata per i primi 20 minuti di gioco, poi i biancazzurri mettono il turbo e fuggono via fino al +20 finale. Referto rosa conquistato e terzo posto in classifica che ora diventa ancor più solido.



LA PARTITA. Botta e risposta nel primo quarto, con i Titans trascinati all’inizio dai punti di Gamberini (8 in fila). Gara equilibrata fin da subito, col parziale del primo quarto a testimoniarlo bene (16-16). Nel secondo periodo è subito una tripla di Palmieri ad aprire le danze, con Raschi, Fusco e Macina, in successione, a mettere i punti necessari a tenere avanti la squadra in un momento della partita in cui si fatica più di prima ad andare a referto (25-28 al 20’).



Di ritorno dagli spogliatoi i Titans provano a mettere insieme la fuga decisiva. Lo fanno soprattutto con una difesa efficace e con un attacco guidato da Macina e Zanotti. Il capitano, dopo la tripla di fine primo tempo che aveva mandato avanti i nostri, prosegue nel suo match di alto livello e segna alcuni canestri importanti. Per Zanotti due appoggi e una tripla nel quarto, col parziale del 30’ che dice EA avanti di 11 (35-46). Bene indirizzata ma non ancora chiusa. Ecco allora che è l’avvio di quarto periodo a tirare definitivamente giù la saracinesca: break di 8-0 dei nostri ancora targato Macina e Zanotti e tabellone che segna il 35-54 a 8’ dalla sirena. Perugia prova a reagire con un 5-0, ma l’EA si rimette in riga e conduce in porto una vittoria meritata toccando il massimo vantaggio di +20. Finisce 47-67.



Il tabellino

PERUGIA – EA TITANO 47-67

PERUGIA: Pennicchi 3, Lupattelli, Hanelli 2, Ciofetta 10, L. Righetti 6, Faina 5, Palazzoni, T. Righetti 9, Minieri 8, Albarello, Gialli 2, Bruni 2. All.: Vispa.

TITANO: Borello, Palmieri 11, Gamberini 12, Macina 16, Fusco 6, Frattarelli, Guida,

Raschi 12, Riccardi, Zanotti 10, Pasolini, Lettoli. All.: Rossini.

Parziali: 16-16, 25-28, 35-46, 47-67.