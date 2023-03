Basket B femminile, alla Ren-Auto non basta la difesa: passa la Magika 45-50

Turismo

Alla palestra Carim va in scena il terzo incontro stagionale tra la Ren-Auto di coach Andrea Maghelli e la Magika Castel San Pietro: se nella prima fase il bilancio degli scontri diretti è stato in pareggio, ben diverso è, al momento, il rapporto vinte/perse nella poule playoff. Le ospiti hanno infatti vinto quattro partite sulle cinque disputate, sconfitte solo dalla capolista Cavezzo, mentre la Ren-Auto è ancora alla ricerca della prima gioia, nonostante partite quasi sempre giocate alla pari.

Coach Maghelli parte con un quintetto composto da: Capucci, Pignieri, Renzi, Eleonora e Noemi Duca. Il primo quarto è estremamente equilibrato e le squadre molto contratte: tantissimi errori, difese che giganteggiano e punteggio basso. Al 10' la Ren-Auto è avanti sul 12-8.

Nel secondo quarto le ospiti reagiscono e muovono la palla decisamente meglio; la difesa rosanero tutto sommato tiene, ma in attacco le percentuali non migliorano, nonostante la buona costruzione dei tiri. La Magika vince la frazione e passa in vantaggio: si va alla pausa lunga sul 22-24.

Al ritorno in campo la Magika segna quel tanto di più che basta per provare a scappare: il parziale è praticamente lo stesso del secondo quarto e si arriva così all'ultima pausa con la Ren-Auto sotto di 8, 34-42.

Nell'ultima frazione le rosanero tentano il tutto per tutto e si riavvicinano grazie ad una difesa impenetrabile e a tanti palloni recuperati: purtroppo però gli errori in attacco sono ancora decisivi e le ospiti sono brave a gestire il vantaggio, significativo in una partita a punteggio così basso. Finisce 45-50.



Il tabellino

REN-AUTO - Magika Castel San Pietro 45-50



REN-AUTO: Novelli 2, Mecozzi, Duca E. 8, Pignieri 7, Duca N. 4, Renzi, Borsetti 3, Capucci 6, Benicchi 4, Tiraferri 9, Gambetti, Mongiusti 2. All. Maghelli

Magika: Roccato 8, Venturoli, Rosier 12, Zuffa 2, Rizzati 2, Melandri 10, Cerè, Cordisco, D'Agnano 14, Daidone 2. All. Naldi

Arbitri: De Palo e Ercolini

PARZIALI: 12-8; 10-16; 12-18; 8-11





IL COACH "Stasera abbiamo avuto l'atteggiamento giusto per tutta la partita - spiega coach Maghelli - e abbiamo creato tantissimo, ma purtroppo non abbiamo fatto canestro. Nel finale abbiamo aumentato l'energia e prodotto un grandissimo sforzo per provare a ribaltare il risultato: abbiamo recuperato tantissimi palloni, ma sbagliato due lay-up e a quel punto la partita è finita. Molto bene la difesa, abbiamo concesso solo 50 punti, ma è impossibile vincere se ne segni 45. Inevitabilmente i risultati negativi ci condizionano e abbiamo paura di sbagliare, ma, ripeto, l'atteggiamento è stato quello giusto. Non dobbiamo pensare alla classifica, ma giocare ogni volta con questa intensità, con cattiveria e cinismo per vincere il maggior numero possibile delle partite che rimangono".

La Ren-Auto tornerà in campo a Forlì sabato 11 marzo, alle ore 20.45, per il match con la Libertas.