Christian Dan del Centro Karate Rimini-Cervia conquista il terzo posto nazionale nella classe cadetti

Sport

Rimini

| 08:29 - 05 Marzo 2023

Christian Dan con il suo maestro Livio Montuori.

Dopo il successo al trofeo Veneto dello scorso 29 gennaio, il Centro Karate Rimini-Cervia continua a primeggiare sul podio nazionale grazie al quattordicenne Christian Dan, accompagnato dal suo maestro Livio Montuori. La competizione, svoltasi il 4 marzo 2023 a Follonica, è una delle più importanti del calendario federale e vede la partecipazione di oltre 1400 atleti provenienti da tutte le regioni italiane. Christian Dan rappresenta il Centro Karate Rimini-Cervia nel kumite classe cadetti e si classifica al terzo posto con un punteggio di 6-1 nella finale contro il campano Giovanni Ruffo. La competizione valevole per il ranking nazionale è stata interrotta per un improvviso stato febbrile del compagno di squadra Di Sante Simone. Il prossimo evento in programma per la squadra è il campionato open d'Italia a Riccione il 22-23 aprile 2023.