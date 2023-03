Auto distrutta dalle fiamme a Borgo Maggiore: indagini in corso sulla causa dell'incendio

Cronaca

La sezione Antincendio della Polizia Civile è intervenuta ieri mattina (4 marzo) per spegnere le fiamme che hanno distrutto completamente una Citroen C3 e danneggiato il retro di una Renault Clio parcheggiata vicino, in una strada privata a Borgo Maggiore di San Marino, zona "Boschetti". La proprietaria dell'auto distrutta è una ragazza e al momento non si esclude nessuna ipotesi sull'origine dell'incendio, che potrebbe essere accidentale o doloso. La Polizia Civile ha già sentito un testimone che ha dato l'allarme e potrebbe acquisire immagini di videocamere di sorveglianza.