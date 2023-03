Calcio RSM, il Cosmos si riprende la vetta. Pari per la Libertas, hurrà Tre Fiori

Sport

Repubblica San Marino

| 19:21 - 04 Marzo 2023

L'attaccante del Murata Raul Ura MVP di febbraio e autore di una doppietta al Faetano.

Prova di forza del Cosmos nel derby di Serravalle contro la Juvenes-Dogana. La squadra di Nicola Berardi centra l’ennesimo successo e torna – seppur momentaneamente – al comando della classifica di Campionato Sammarinese BKN301. Negli anticipi odierni del ventiduesimo turno, i Gialloverdi calano il poker in una gara praticamente a senso unico. La gara viene sbloccata già in avvio con Errico: gran destro da fuori che si infila nell’angolino dove Gentilini non può arrivare. Il raddoppio del Cosmos arriva poco prima del riposo con il solito Prandelli che la risolve in area dopo un’azione insistita. Per il bomber è il 14° centro in campionato che lo mantiene sempre in vetta alla classifica dei cannonieri. Il tris per i Gialloverdi arriva in avvio di ripresa con Loiodice: il centrocampista raccoglie la sfera dal limite, percussione ottimale che si conclude con un potente mancino. La Juvenes-Dogana non riesce a reagire, il Cosmos controlla senza problemi e la gara scivola via. Nel recupero, Denis Broccoli – subentrato a Fabio Gentilini tra i pali nel finale – respinge anche un rigore a Pastorelli ma per il poker è solo questione di minuti quando Lorenzo Capicchioni gonfia la rete con un bel tiro dal limite. Cosmos che come detto si riprende la testa della classifica con due punti di vantaggio sul Tre Penne che scenderà in campo domani alle 15:00 a Fiorentino nel big match contro La Fiorita. La Juvenes-Dogana invece incassa la terza sconfitta consecutiva e scivola a meno uno dall’ultimo posto.







Resta sempre nella lotta scudetto anche il Tre Fiori che trova i tre punti che le permettono momentaneamente di salire al terzo posto e di mettersi dietro La Fiorita. La sfida contro il San Giovanni però non si mette benissimo per i Gialloblu di Andy Selva perché in avvio devono rinunciare all’infortunio di Alessandro Semprini che dopo un duro scontro con Montebelli deve abbandonare il terreno di gioco. Al suo posto tra i pali ci va Alex Castagnoli. Il San Giovanni prova a sorprendere il Tre Fiori con il palo di Greppi ma i Gialloblu rispondono con la traversa di Bernardi alla mezz’ora. La palla-gol più nitida per il Tre Fiori arriva sul finale di tempo ma De Angelis neutralizza il calcio di rigore di capitan De Falco. La squadra di Andy Selva non ci sta e prima del riposo colpisce un altro legno sempre con Tommaso Leon Bernardi. La gara però si sblocca nella ripresa: Selva mette mano ai cambi e Lamine Tall – servito ottimamente da Rizzo – con un tocco morbido sigla il vantaggio. Nel recupero arriva anche il gol che chiude definitivamente i giochi: suggerimento delizioso di Falzetta per Dolcini – anche lui subentrato – che al volo in girata trova il 2-0.





Il terzo successo del sabato è ad opera del Murata che grazie al 5-2 sul Faetano non è più il fanalino di coda e sale verso la zona playoff. Dopo soli sei minuti l’equilibrio viene spezzato da Raul Ura: l’attaccante bianconero – premiato prima dell’inizio con il premio di MVP BKN301 per il mese di febbraio – trova l’angolino giusto che vale il vantaggio. Il Murata è in forma e al 18’ ecco arrivare il raddoppio: Carlo Valentini la mette in mezzo dalla destra, in allungo c’è Ferraro che gonfia la rete. Nella ripresa il copione è sempre lo stesso, anzi dopo pochi secondi è ancora la squadra di Angelini ad esultare: Carlo Valentini sulla destra è ancora una forza e serve un altro ottimo pallone per l’accorrente Jacopo Semprini che cala il tris. Il Faetano non reagisce ed anzi subisce i colpi dei Bianconeri che all’ora di gioco segnano ancora: è nuovamente Semprini a finire sul taccuino dell’arbitro alla voce marcatori, con un pallonetto pregevole dalla trequarti che sorprende tutta la difesa gialloblu. Il Faetano trova però l’orgoglio e al 77’ Gatti segna il gol della bandiera. Ma nel finale è ancora Ura il protagonista grazie ad un’ottima progressione che brucia i centrali del Faetano e batte nuovamente Porcellini con la rete del 5-1. Nel recupero c’è tempo per un altro gol del Faetano con Composto che incorna dopo il calcio d’angolo. Non basta però al Faetano per evitare la quarta sconfitta nelle ultime cinque, con l’ultimo posto ora distante solo una lunghezza.





La 22° giornata però si era aperta ieri sera con una gara spettacolare sul sintetico di Acquaviva. Libertas e Fiorentino chiudono la sfida sul pirotecnico 3-3 in cui accade di tutto. In avvio di gara un gol annullato per parte: prima Tall per i Rossoblu poi Ben Kacem per i Granata sono il preludio ad una gara emozionante. La sfida si sblocca con una rete stupenda di Barone che calcia benissimo dalla trequarti, la sfera si infila nel sette dove non può arrivare Bianchi. La reazione del Fiorentino arriva poco prima del duplice fischio: questa volta l’asse Hirsch-Tall è vincente e il centrale di testa raccoglie il bel cross dell’esterno della Nazionale e di testa insacca il pareggio. La squadra di Malandri ci crede ed in avvio di ripresa trova un uno-due micidiale. Al 55’ è Baizan a pescare perfettamente Torsani che è freddo e con un gran pallonetto porta avanti i suoi. Passano pochi minuti e il Fiorentino si porta anche sul doppio vantaggio: è ancora Torsani il protagonista, abile nello stretto in area a trovare la traiettoria giusta per battere Zavoli. La Libertas non ci sta e dieci minuti dopo l’accorcia con Olcese che raccoglie il cross di Sapori e la riapre. Al 82’ la rimonta poi è completata quando è di nuovo Olcese che trasforma il calcio di rigore – dopo l’uscita di Bianchi su Guglielmi – che vale il definitivo 3-3.





Domani come detto si chiude la 22° giornata con le tre gare dei posticipi: Pennarossa-Cailungo (Montecchio, ore 15), Folgore-Domagnano (Domagnano, ore 15) e la grande sfida Tre Penne-La Fiorita (Fiorentino, ore 15:00). Tutte le sfide saranno in diretta streaming – ed in maniera totalmente gratuita – su Titani.tv.