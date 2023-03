Basket D, Tigers incerottati ko a Bologna contro lo Stars

Sport

VillaVerucchio

| 18:55 - 04 Marzo 2023

Zannoni.

Il roster era già risicatissimo di partenza, aggiungiamo due pedine come Mazzotti e Bomba in condizioni fisiche precarie, il campo scivoloso della palestra Corticella e la scarsa vena difensiva, e il gioco è fatto. Un gioco che premia i precisi Stars (medie al tiro, soprattutto ‘pesante’, paurose) e costringe Fast Coffee Villanova Tigers alla seconda sconfitta consecutiva.

Alla palla a due, le Stars sono reattive e con Recchia e il capitano Benfenati iniziano a crivellare la retina villanoviana dall’arco (saranno 14 alla fine le triple dei bolognesi). Le Tigri però rispondono, sempre dall’arco, con Buo e Mazzotti. Un insolito 0/2 ai liberi del capitano Zannoni, unito alla scarsa vena a cronometro fermo di Mazzotti e Buo fa chiudere il primo periodo 25-17.

I Tigers sono cortissimi, l’assenza di Polverelli sotto le plance si fa sentire come pure l’intensità difensiva. Zannoni e Buo provano a martellare dalla distanza, Bomba chiude bene un gioco da 3 punti ma Benfatti anche con l’aiuto della tabella segna due triple allo scadere che segnano il solco: 51-37.

Coach Amadori centellina anche il rientrante Filippo Guiducci per timore del campo scivoloso, Bollini si iscrive a referto, Buo continua a segnare dall’arco (58-48) e la rubata di Mazzotti vale il -5 (58-53 a 2”37). Adesso le maglie difensive dei Tigers sono ben più strette, difatti le Stars si accendono molto poco. La tripla del solito Buo porta i Tigers a -1 (58-57), sorpasso completato grazie all’entrata di Mazzotti che però sbaglia l’aggiuntivo (58-59). L’inerzia sembra proprio dalla parte dei Tigers, che hanno un’altra faccia ma recchia con due ‘comete’, e la precisione di Ruffini e Benfenati a cronometro fermo riportano avanti i padroni di casa:67-61.

La spia della benzina villanoviana è accesa, e i risultati si vedono. Zannoni non ci sta e con la tripla riporta sotto i suoi (70-66) ma Stars risponde per ben tre volte dall’arco (due consecutive di Careddu) e vola 78-68 a 5”41. Quando Benfatti sigla l’ennesima “cometa”, Dan Peterson potrebbe gridare: “mamma butta la pasta”. I Tigers ci provano fino all’ultima stilla di energia rimasta, Zannoni segna 12 punti consecutivi, ma i bolognesi sono scappati. Buone notizie nei minuti finali arrivano da Saliou: un canestro, ½ dalla lunetta, 1 fallo subito e un rimbalzo per il n. 20 villanoviano, in una serata dove c’è poco altro da festeggiare.



“Una partita maschia e dagli alti ritmi. – commenta coach Amadori – Ci siamo presentati con solo 8 giocatori a referto, tra cui anche il lungo classe ‘92 Polverelli, ma non deve essere un alibi in grado di giustificare la sconfitta perché abbiamo completamente sbagliato l’approccio e a livello difensivo siamo stati pessimi, a tratti ridicoli.

Merito agli avversari per aver disputato una bella partita e per aver tirato con ottime % dalla lunga distanza, sono stati più bravi di noi e il risultato non è affatto bugiardo.

Stiamo vivendo un periodo complicato, fatto di tante assenze e di troppo nervosismo, non riusciamo più ad essere padroni del campo e stanno venendo meno la collaborazione, l’agonismo e l’entusiasmo.

Abbiamo sofferto tutta la partita, siamo sempre stati costretti ad inseguire e nell’ultimo quarto abbiamo toccato addirittura il -20. L’unica reazione c’è stata nel terzo quarto, quando dal -15 per 5/6’ abbiamo alzato l’intensità in difesa e abbiamo preso fiducia grazie soprattutto ad un immenso Zannoni e un grande Andrea Buo, portandoci persino sul +1 su canestro+fallo di Mazzotti.

Solo un breve exploit però, perché i padroni di casa si sono rifatti avanti con coraggio e spensieratezza portandosi sul 67-61 a fine terzo quarto, per poi allungare nettamente nell’ultimo periodo non lasciandoci più scampo.

Gli ultimi due risultati negativi hanno messo in risalto i nostri punti deboli ed i nostri limiti, che possono essere superati solamente allenandosi con maggiore energia e serenità, andando a lavorare sui dettagli”.







Tabellino

Stars BK Bologna - Fast Coffee Villanova Tigers 91-78



Fast Coffee Villanova Tigers: Mazzotti 10, Zannoni 37, Guiducci Fe. 1, Bomba 5, Thiam 3, Buo A. 18, Guiducci Fi., Bollini 4. All. Michele Amadori.



Stars BK Bologna: Sandrolini 7, Recchia 12, Barbieri 3, Di Marzio, Musolesi 9, Careddu 17, Brizzi 8, Zucchini 6, Benfenati 23, Penta, Albonetti, Ruffini 6. All. Piccoli



Arbitri: M. Bertolini – S. Di Martino



Parziali: 25-17; 51-37; 67-61