Vasco Rossi potrebbe scegliere Rimini come 'data zero' del tour estivo 2023

Attualità

Rimini

| 18:55 - 04 Marzo 2023

Vasco Rossi (foto da Instagram).

Il cantante italiano Vasco Rossi potrebbe scegliere Rimini come "data zero" del suo tour estivo 2023. Il suo staff e l'organizzazione stanno valutando diversi luoghi come la spiaggia, il parcheggio della fiera e lo stadio "Romeo Neri" per l'evento. Non c'è ancora niente di ufficiale, ma la possibilità ha già creato interesse sui social media e tra i fan di Vasco Rossi. Nel 2018, il concerto "zero" si tenne al RockIsland, mentre nel 2020 le prove del tour erano programmate al teatro Novelli, ma furono cancellate a causa della pandemia. Tuttavia, la decisione finale potrebbe ricadere su un'altra location o essere annullata per motivi logistici.