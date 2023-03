Calcio 2a Cat: botta risposta Del Prete-Succi, pari tra Villa Verucchio e Young Santarcangelo

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 18:36 - 04 Marzo 2023



Villa Verucchio - Young Santarcangelo 1-1



A.S.D. Villa Verucchio: 1 Sebastiani, 3 Pianini, 4 Ribezzi, 9 Magnani(88’ 2 Percoco) , 10 Del Prete(84’ 7 Di Benedetto), 11 Zanotti, 13 Raschi, 17 Bettini(66’ 27 Moroni), 19 Schipano, 22 Pioli,30 Bonfè. A disposizione: 31 Lai, 8 Alessandrini, 15 Proco, 21 Clementi, 43 Pietrangeli, 90 Fabbri. Allenatore: Andruccioli



FC Young Santarcangelo:1 Gregori, 2 Casali(64’ 15 Succi), 3 Rocchi, 4 Canarecci(66’ 13 Tosi Brandi), 5 Grossi, 6 Chiussi, 7 Nucci(64’ 19 Dospinescu) , 8 Azzurro(76’ 18 Lombardi) , 9 Giudetti(85’ 20 Zangoli), 10 Semeraro, 11 Depaoli. A disposizione:12 Bannini, 14 Siboni,16 Fornari,17 Magnani. Allenatore: Nicolini



Arbitro: Donelli

Reti: 15’ Del Prete 93’ Succi

Ammoniti: 21’ Ribezzi, 44’ Bonfe,71’ Giudetti,86’ Di Benedetto





Il big match di giornata si apre al 14’ quando Ribezzi viene atterrato in area e Del Prete timbra il cartellino con un rigore da manuale nell’angolino basso.



La reazione dei clementini è immediata ma sono diversi gli errori degli uomini di mister Nicolini in fase di costruzione. Al 39’ Semeraro tenta l'eurogol con una rovesciata che però viene respinta da Sebastiani.



Nella ripresa è nuovamente Semeraro, al 52’, ad avere l’occasione di pareggiare ma a tu per tu con il portiere non riesce ad angolare. I successivi minuti sono caratterizzati dal nervosismo, diversi i falli e le proteste da entrambi i lati. Al 93’ il neo-entrato Succi, lanciato da Tosi Brandi, dribbla Sebastiani e insacca a porta vuota.