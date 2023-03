Importante convegno sulla protezione del mare di Riccione

Attualità

Riccione

| 18:33 - 04 Marzo 2023

Foto Casalboni.

L'associazione Blennius ha organizzato un convegno molto partecipato sul tema della protezione e restauro dell'habitat marino e costiero. L'evento ha visto la partecipazione di esperti del settore che hanno affrontato temi come i cambiamenti climatici e gli impatti umani sugli ecosistemi costieri del Mar Adriatico, il restauro ecologico di ecosistemi marini degradati e la vita microscopica sulle Wmesh. Inoltre, è stata presentata la sperimentazione del sistema innovativo di barriere per la difesa della costa. Durante il convegno è stata anche allestita una mostra fotografica del reporter e sub Renato Sarti e proiettato il suo documentario sulla barriera. L'associazione Blennius, da anni impegnata nella salvaguardia dell'ambiente marino e del territorio costiero, ha collaborato con enti pubblici e privati per promuovere iniziative volte a tutelare e monitorare la costa e la fauna marina.