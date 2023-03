Buonguerrieri (FDI) porta il progetto della Marecchiese al Ministero delle Infrastrutture

Attualità

Novafeltria

| 18:18 - 04 Marzo 2023

L'incontro di questa mattina (sabato 4 marzo) in Comune a Novafeltria.

Alice Buonguerrieri, esponente del partito Fratelli d'Italia, si è incontrata con le amministrazioni comunali di Novafeltria, Pennabilli e San Leo per discutere uno studio di fattibilità per il miglioramento e la sicurezza della Strada statale 258 Marecchiese. La strada ha visto numerosi incidenti mortali ed è diventata un problema per molti centri abitati che insistono sulla statale.



Gli amministratori hanno presentato un progetto per migliorare le condizioni di sicurezza e del traffico dell'arteria, in particolare nel tratto che va da Ponte Messa a Rimini: "Una riqualificazione della Marecchiese consentirebbe anche la valorizzazione di diversi borghi e il miglioramento della qualità della vita per diversi paesi, oltre a difendere la montagna e la collina dallo spopolamento".



Buonguerrieri ha dichiarato che l'adeguamento infrastrutturale è fondamentale per la competitività dei territori e che il 22 marzo si incontrerà con il Viceministro delle Infrastrutture per discutere i dettagli operativi dell'iter da seguire.