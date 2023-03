Calcio Eccellenza: Savignanese ko con il Progresso, decide Bardeggia (1-0)

Sport

Savignano sul rubicone

| 17:29 - 04 Marzo 2023

Foto di repertorio.



PROGRESSO: Tartaruga, Mantovani, Medi (47' st Baccolini), Cantelli, Hasanaj, Busi, Bardeggia (31' st Grazia), Sansò (11' st Ghebreselassie), Baietti F. (14' st Grandini), Albonetti (14' st Laguzzi), Rossi. A disp. Hysi, Mattia, Baietti R., Cavazzini. All. Farneti.

SAVIGNANESE: Papi, Zoffoli, Mazzarini, Lamberti, Malo, Onofri (43' st Sbrighi), Battistini (35' st Franchini), Tola, Sberlati (20' st Pacchioni), Nicolini (37' st Dhamo), Farabegoli (24' st Mazza). A disp. Fusconi, Colombi, Dhamo, Bianchi. All. Montanari.

ARBITRO: Arienti di Cesena.

RETI: 38' pt Bardeggia.

AMMONITI: Hasanaj, Baietti F., Farebegoli, Medi, Onofri, Possenti.

CASTEL MAGGIORE Un gol dell'ex San Marino e Cattolica Bardeggia regala al Progresso i tre punti. Il più pericoloso in avvio è Malo: all'11 ripartenza ospite e tiro dal limite dell'area che impegna Tartaruga in presa. Al 14' il duello tra i due si rinnova, il portiere ha ancora la meglio, bloccando la punizione dal limite dell'area. La più ghiotta occasione per la Savignanese arriva al 23', con una ripartenza che Malo non finalizza: il trequartista si fa ipnotizzare dal portiere, che blocca a terra. Al 35' Bardeggia calcia di potenza dal vertice sinistro dell'area, Lamberti respinge di testa nei pressi della linea. Baietti recupera palla, ma il traversone rasoterra non trova compagni pronti alla deviazione. Tre minuti dopo Bardeggia beffa Papi con un tiro che sorprende il portiere e porta in vantaggio il Progresso.



In avvio di ripresa Baietti libera Rossi, il tiro da posizione defilata non inquadra il bersaglio. Le occasioni si concentrano negli ultimi venti minuti di gioco: al 70' Pacchioni calcia di poco alto, quattro minuti dopo su corner schiaccia di testa, la palla lambisce la traversa. Nel finale un palo per parte: al 79' cross da destra e girata di Malo respinta dal montante, nel recupero è Ghebreselassie a rubare palla e a involarsi verso la porta. Papi è battuto, ma il tiro è respinto dal palo. Il Progresso con questa vittoria rimane secondo a -9 dal San Marino.



ric. gia.