Tamponato sulla Consolare, era ubriaco e ai limiti del coma etilico

Cronaca

Rimini

| 16:22 - 04 Marzo 2023

Le auto incidentate.





Diversamente da quanto riportato precedentemente, la conducente della Smart rimasta coinvolta in un incidente stradale ieri sera (venerdì 3 marzo), sulla Consolare per San Marino, all'altezza del km 5, si è sottoposta subito al test dell'etilometro ed è risultata negativa. La donna, che procedeva in direzione Rimini, ha tamponato una Volkswagen Golf, alla cui guida si trovava un 39enne dell'Est Europa. Quest'ultimo al test dell'etilometro ha fatto registrare un tasso record di 4,6 g/l alla prima misurazione e di 4,2 alla seconda, otto volte circa di più del limite consentito. È così scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. I rilievi del sinistro, avvenuto intorno alle 19.30, sono stati affidati alla polizia stradale.