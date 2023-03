Proprietario del Bar Falco di Rimini affronta i rapinatori armati

Cronaca

Rimini

14:25 - 04 Marzo 2023

Bar Falco ARCHIVIO.

Colpo nella notte tra venerdì e sabato (3-4 marzo) al bar Falco ai Padulli di Rimini. In azione sono entrati due uomini, con accento dell'Est Europa, che si sono finti clienti, per poi mettere le mani sul registratore di cassa, in un momento, prossimo alla chiusura giornaliera del bar, in cui si trovava un solo cliente. Il proprietario, un uomo di nazionalità cinese, ha inseguito i due ed è sorta una colluttazione all'esterno del locale, conclusa quando uno dei malviventi ha estratto un coltello. Il proprietario ha dovuto fermarsi e lasciare spazio alla fuga dei rapinatori. Il registratore di cassa è stato poi rinvenuto dalla Polizia: solo parte del denaro contenuto all'interno sarebbe finito nelle tasche dei due malviventi. Le indagini sono partite dall'acquisizione delle immagini delle telecamere del circuito di videosorveglianza.