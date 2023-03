San Vito, stop traffico per lavori sulla via Emilia Vecchia

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:03 - 04 Marzo 2023

Cantiere Hera ARCHIVIO.





Partiranno dopodomani (lunedì 6 marzo), i lavori di Hera per la posa della condotta idrica su via Vecchia Emilia a San Vito: l’intervento interesserà in prima battuta il tratto compreso tra le vie Soardi e Piangipane, mentre in seconda fase riguarderà la parte tra le vie Piangipane e Tosi.



Dato che il tipo di intervento non consente il senso unico alternato, i due tratti di via Vecchia Emilia, ciascuno nella rispettiva fase di cantiere, saranno chiusi al traffico veicolare da lunedì 6 marzo a venerdì 7 aprile.

Fino alla conclusione dei lavori, le linee 9, 92 e lo scuolabus K di Start Romagna effettueranno il seguente percorso alternativo, in entrambi i sensi di marcia: via Emilia - via Tosi - via Emilia Vecchia.