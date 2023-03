Ladri in azione a Novafeltria: un bottino di oltre duemila euro

Cronaca

Novafeltria

13:24 - 04 Marzo 2023

I proprietari, al loro rientro, hanno trovato la casa completamente sottosopra.



I ladri sono tornati a colpire le case a Novafeltria, seguendo la loro solita tattica: agiscono non appena calato il buio, in assenza delle famiglie. Dopo un periodo di calma durato diversi anni, il doppio furto avvenuto ieri (venerdì 3 marzo) ha destato parecchia preoccupazione tra i cittadini: i malviventi sono entrati in azione in via Sotto Tenente Olindo Tomasetti, tra le 16 e le 21, in due abitazioni limitrofe. Il doppio colpo è stato effettuato verosimilmente con l'arrivo del buio: i proprietari di una delle case, al loro rientro intorno alle 21, hanno trovato due camere da letto completamente sottosopra. La banda entrata in azione, dopo aver scavalcato la recinzione sul retro in assoluto silenzio, hanno forzato una finestra del bagno, sradicandola con un piede di porco. Hanno iniziato a rovistare in due camere, portando via una quarantina di euro, ma soprattutto affetti personali e gioielli d'oro, un bottino complessivo del valore di circa 2000 euro. È stato un colpo fulmineo (solamente due stanze della casa sono state messe a soqquadro), eseguito da malviventi esperti, che sono poi fuggiti probabilmente passando dai campi circostanti l'abitazione, facendo perdere ogni traccia. Prima però avevano visitato anche la casa limitrofa, sempre forzando una finestra. Anche in questo caso il proprietario era fuori casa ed è stato avvertito successivamente. I Carabinieri stanno indagando sul caso, per ora nessuno dei vicini di casa ha fornito informazioni utili.