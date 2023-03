Causa tamponamento, rifiuta etilometro e scappa dall'ospedale prima delle analisi del sangue

Cronaca

Rimini

| 12:59 - 04 Marzo 2023

I mezzi incidentati.



La Polizia Stradale sta effettuando accertamenti su quanto successo ieri (venerdì 3 marzo), a seguito di un incidente avvenuto sulla Consolare per San Marino. Intorno alle 19.30, all'altezza del km 5, una Smart che procedeva in direzione Rimini ha tamponato, per cause al vaglio delle autorità, l'auto che la precedeva, una Wolkswagen Golf. I danni per entrambe le vetture sono stati ingenti: la parte anteriore della Smart completamente distrutta, carrozzeria accartocciata posteriormente e vetri rotti per la Golf. A quel punto la Polizia Stradale ha avviato le procedure di routine ed è intervenuta un'ambulanza. La conducente della Smart ha rifiutato di sottoporsi al test dell'etilometro ed è stata portata al pronto soccorso dell'Infermi di Rimini. Una volta in ospedale, la donna non avrebbe atteso di sottoporsi agli esami del sangue, facendo perdere le proprie tracce. Ora la sua posizione rischia di complicarsi ulteriormente.