Tensione al cantiere, operai reclamano pagamenti arretrati: scoppia lite furiosa

| 12:41 - 04 Marzo 2023

Momenti di concitazione ieri mattina (venerdì 3 marzo) in un cantiere edile di Miramare, luogo in cui è intervenuta la Polizia a seguito di segnalazione al 112. Due operai, che avevano lavorato in precedenza nel cantiere, si erano presenti reclamando dei pagamenti arretrati: era così iniziata una discussione accesa con il capo-cantiere. Uno dei due, un 23enne egiziano, alla vista dei poliziotti ha continuato a urlare e inveire, non calmandosi neppure alla richiesta dei documenti da parte degli agenti. Dopo essersi rifiutato di fornire le proprie generalità, il giovane ha opposto anche resistenza fisica, non essendo intenzionato a essere a seguire la pattuglia in Questura. Una volta arrivati a destinazione, ha continuato ad avere un atteggiamento poco collaborativo, sbracciando e colpendo un agente che cercava di calmarlo.

È così scattato l'arresto per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.