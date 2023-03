Rimini, cerca di eludere il controllo e di disfarsi della droga: arrestato

Cronaca

Rimini

| 12:23 - 04 Marzo 2023

Spaccio a Rimini.

Erano circa le 18 circa di ieri quando gli agenti della Polizia di Rimini hanno tratto in arresto un cittadino albanese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo era stato notato una mezz’ora prima uscire velocemente da un hotel di Marina Centro e, alla vista della Volante, ha cercato di scappare. Una volta fermato, è risultato da subito molto agitato e ha cercato di nascondere qualcosa: nella mano stringeva sei involucri confezionati di sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa 3 grammi. Per lui sono scattate le manette in attesa di giudizio.