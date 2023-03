A Coriano una nuova Carta dei Servizi degli Impianti Sportivi

Attualità

Coriano

| 11:50 - 04 Marzo 2023

Sport a Coriano.

Un patto con i cittadini per l’erogazione delle prestazioni comunali. E’ l’obiettivo della nuova Carta dei servizi approvata nell’ultima seduta del Consiglio comunale in cui si definiscono con chiarezza gli obiettivi a cui devono attenersi società e associazioni sportive per garantire precisi standard di qualità nell’utilizzo degli impianti sportivi. Coriano beneficia di una passione diffusa per lo sport, alimentata da una vasta rete di circoli, associazioni e società sportive rivolte ai bambini e ai settori giovanili, agli adolescenti e alle scuole. Un’attività intensa, non solo di carattere agonistico, con campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali ma anche socio-ricreativo rivolta a persone disabili, anziane e, in generale, a tutta la cittadinanza. Attraverso la nuova Carta dei servizi, a validità quinquennale, i cittadini potranno conoscere e ricevere informazioni sulla tipologia di servizio predisposto per ogni impianto sportivo con la possibilità di presentare suggerimenti, proposte o reclami.



“Con l’approvazione di una Carta onnicomprensiva di tutte le strutture sportive esistenti sul territorio, dagli impianti alle palestre comunali, abbiamo dato un indirizzo chiaro e preciso rispetto al passato per dare risposte concrete e nella massima trasparenza ai cittadini che desiderano praticare una sana attività sportiva - afferma l’assessore allo Sport del Comune di Coriano, Anna Pecci -. In questo modo l’amministrazione supporta e collabora da una parte, con gli enti di promozione sportiva nell’organizzazione degli eventi quali gare, manifestazioni, campionati e allenamenti, dall’altro garantisce la diffusione dei valori e della cultura dello sport tra i cittadini”.

A questo scopo al Comune di Coriano è stato istituito l’Ufficio Cultura, Sport e Tempo libero per mettere a disposizione regolamenti, modulistica ed ogni informazione necessaria.



Nella Carta sono elencati i 19 impianti sportivi di via Piane a Coriano, via Viganò a Ospedaletto, via Monte a Mulazzano e le 4 palestre dislocate nelle frazioni di Cerasolo, Ospedaletto e Coriano centro.