Fileni, confronto comitato-sindaci. Tra le proposte: 'Sollecitare la Regione per soluzione politica'

Attualità

Rimini

| 11:05 - 04 Marzo 2023

Il cantiere dell'allevamento Fileni.





I sindaci di Alta e Bassa Valmarecchia sono pronti a valutare azioni concrete e comuni, in merito al nuovo allevamento Fileni in località Cavallara. È quanto riferisce, in una nota, il comitato Per la Valmarecchia, che giovedì (2 marzo) ha incontrato a Secchiano i sindaci, tutti presenti fatta eccezione per Mauro Giannini, primo cittadino di Pennabilli.



Secondo quanto trapelato, il sindaco di Sant'Agata Feltria Goffredo Polidori ha proposto la richiesta di un incontro istituzionale con il presidente della giunta regionale, Stefano Bonaccini. "Sempre che il Comune di Maiolo e Fileni siano d'accordo: ma l'intervento della Regione potrebbe essere determinante per trovare una soluzione di carattere politico tra le parti", spiega il sindaco Polidori. Se il progetto Fileni venisse bloccato, servirebbe comunque una riqualificazione dell'ex allevamento Arena e a quel punto dovrebbe giocoforza intervenire la Regione, investendo risorse proprie di bilancio per lo smaltimento dei capannoni crollati con il nevone e il ripristino dell'area. "Vorrei precisare una cosa - puntualizza Polidori - è una situazione non facile. C'è un fallimento, ci sono creditori che stanno con il fiato sul collo del curatore fallimentare. Per Maiolo sono oneri finanziari, non è facile fare delle scelte. Scelte che peraltro sono una componente fondamentale dell'autonomia di un Comune. Non è che un sindaco si alza la mattina e pensi di voler penalizzare i cittadini di Secchiano, di Novafeltria, di San Leo".



A Novafeltria il Consiglio Comunale sarà chiamato a pronunciarsi su un ordine del giorno che sarà frutto appunto della concertazione tra la maggioranza e l'opposizione. Lo spiega il sindaco Stefano Zanchini: "Prendiamo le distanze dal progetto Fileni e chiederemo spiegazioni al fine di capire se tutto l'iter procedurale e amministrativo sia avvenuto in modo corretto, oppure se ci sia qualche falla". Il riferimento del primo cittadino, in primis, è per il mancato coinvolgimento del Comune di Novafeltria (Secchiano è confinante con la Cavallara) nell'iter decisionale.



Stefania Sabba, sindaca di Verucchio e presidente dell'Unione dei Comuni Valmarecchia, ha chiesto invece ai sindaci di convergere su una posizione unitaria e compatta, da fissare su un documento condiviso e destinato all'approvazione del consiglio dell'Unione dei Comuni.



Nel complesso tutti i sindaci presenti, riferisce il comitato, "hanno espresso massima disponibilità nell'approfondire ogni aspetto del progetto di allevamento presentato dalla Fileni".



ric. gia.