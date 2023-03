Nuovo sito web del Comune di Rimini: innovazione della navigazione e nuova organizzazione dei contenuti

Attualità

Rimini

| 10:53 - 04 Marzo 2023

Comune di Rimini.

E’ on line il nuovo portale web del Comune di Rimini (www.comune.rimini.it) con una nuova interfaccia, una nuova organizzazione delle informazioni e un nuovo servizio di ricerca per muoversi all’interno del sito web istituzionale e consentire agli utenti un’esperienza di navigazione più semplice ed efficace.



Dopo la messa on line, nel 2021, del sito web istituzionale conforme alle linee guida per i siti delle pubbliche amministrazioni dettate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), ora il portale fa un ulteriore passo in avanti verso il miglioramento dell’esperienza d’uso dei navigatori.

La nuova interfaccia del portale web è stata progettata per liberare il potenziale di tutti i contenuti informativi, con argomenti e temi che possono essere facilmente esplorati e consultati. I contenuti sono stati riclassificati in sezioni per consentire di trovare più facilmente le informazioni. Grazie alla struttura di temi e argomenti e a una classificazione più articolata e precisa il nuovo sito web di Rimini crea un'esperienza utente migliorata che semplifica le ricerche e aiuta le persone ad accedere più rapidamente alle informazioni.



Le principali novità



Un nuovo motore di ricerca ottimizzato che contiene filtri per data o rilevanza ma anche per tipologia di contenuto o argomento, consentendo di migliorare la ricerca e raggiungere facilmente i contenuti

Una più efficace organizzazione dei contenuti in 4 sezioni: Amministrazione (tutto quello che riguarda gli organi dell'amministrazione), Servizi (tutti i servizi che eroga il comune suddivisi in ‘per i cittadini’ e ‘per i professionisti’), Novità (tutte le notizie e i comunicati stampa), Vivere il Comune (tutti gli eventi, i luoghi da scoprire e le opportunità di partecipazione)



L’introduzione della nuova sezione Servizi e informazioni che raccoglie documenti, servizi, uffici e informazioni in macrogruppi tematici, migliorandone la ricerca.



La progettazione della nuova interfaccia è conforme alle rinnovate linee guida di design dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) previsto per i siti delle PA da Designers Italia Bootstrap e si adatta al tipo di dispositivo (pc, smartphone, tablet). L’esperienza utente è stata dunque ottimizzata sia per dispositivi tradizionali basati sull’utilizzo di mouse e tastiera, sia per dispositivi basati su interazioni di tipo touch.



Gli utenti del portale web del Comune di Rimini possono essere aiutati anche dal servizio on line dell’assistente virtuale “Rimini Chatbot” che si conferma strumento utile per chi cerca un aiuto immediato: una sorta di ‘Urp on line’ che risponde in automatico alle domande degli utenti, 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Nel 2022 le domande più frequenti degli utenti hanno riguardato il rilascio certificazioni anagrafiche, cambio di residenza e permessi in Zona Traffico Limitato (ZTL)

Nel 2022 i visitatori del sito del Comune di Rimini (www.comune.rimini.it) sono cresciuti del 14,32% passando da 1.501.739 nel 2021 a 1.976.416 del 2022 con circa 2.431.370 sessioni utente; 3.837.336 le visualizzazioni.