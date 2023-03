Rimini, ruba gasolio da un camion: in manette 43enne

Cronaca

Rimini

| 10:39 - 04 Marzo 2023

Furto di gasolio in periferia a Rimini.

E’ finito in manette la scorsa notte per furto aggravato uno straniero 43enne dell’Est-Europa.

E’ stato infatti sorpreso mentre, in un parcheggio per automezzi pesanti in zona periferica di Rimini, stava sottraendo da alcuni camion del gasolio. I carabinieri sono stati da subito allertati e l’immediato intervento ha impedito chel'uomo potesse fuggire. I militari hanno sequestrato una tanica di 20 litri di gasolio e un punteruolo, utilizzato per aprire i tappi dei serbatoi degli autocarri.

Dopo averlo condotto in caserma e averlo identificato, i Carabinieri della Stazione di Rimini-Principale hanno anche rintracciato il proprietario del mezzo pesante, potendo così restituirgli quanto rinvenuto. Il 43enne si trova ora in carcere.