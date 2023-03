Maurizio Buscarini, a 60 anni il gigante buono di Talamello è campione europeo 'bis'

Attualità

Rimini

| 10:25 - 04 Marzo 2023

Maurizio Buscarini durante l'esecuzione dello stacco da terra.

di Riccardo Giannini



A 60 anni ha scritto un'altra grande pagina di sport in una disciplina, il powerlifting, che di anno in anno vede crescere il numero di praticanti. Maurizio Buscarini, 60enne originario di Talamello e tesserato per la Strength Lab di Torino, si è confermato per il secondo anno consecutivo campione europeo M3, categoria -105 kg, portando la nazionale italiana sul gradino più alto del podio, ma non solo: nello stacco da terra ha polverizzato il record mondiale, che resisteva da diversi anni. L'atleta riminese è stato dunque tra i protagonisti dei campionati europei, disputatisi a Budapest, conquistando lo scorso 2 marzo il titolo europeo, l'oro nello stacco da terra, l'argento nello squat.



Un successo che però non è frutto di alcun miracolo, ma solo di tanta preparazione, di allenamenti duri e appaganti e anche di quella forza di volontà che ha permesso a Buscarini di superare i limiti di un infortunio alla spalla. Un contrattampo notevole che lo ha colpito a fine dicembre e lo ha costretto a stringere i denti nella distensione su panca piena: in questo esercizio ha dovuto sostanzialmente limitare i danni, sollevando 125 kg, 15 kg in meno del suo record in gara e 20 in meno del suo massimo in palestra. "Non ho potuto esprimermi al meglio, ma devo dire comunque grazie: è stata una bella sorpresa raggiungere quel risultato con la spalla in queste condizioni", racconta Maurizio. Nello squat ha sollevato 225 kg, migliorandosi di 5 kg rispetto a un anno fa (in palestra il suo record è di 238 kg): ma il capolavoro è stato nello stacco da terra. Un anno fa fece il record europeo di categoria con 270,5 kg, ora si è migliorato di 10 kg: 280, 5 kg, nuovi record mondiale ed europeo. "Mi sono giocato tutto nella mia certezza, nel mio rifugio. A volte si vince nettamente, a volte si vince per un pelo, come nel calcio: ecco, questa volta rientriamo nel secondo caso", sorride Buscarini. "Ho vinto con un gol al 90'", scherza. Ma non certo una rete banale, segnata in mischia: un grande tiro da fuori, o una rovesciata. Abbandonando le metafore calcistiche, il riconfermato campione europeo non dimentica i

meriti del suo coach, Mauro Camilleri: "È stato determinante, io e lui formiamo un grande binomio".



Al rientro in Italia, Maurizio è stato travolto da un'ondata di affetto e di complimenti da parte dei suoi compaesani, dei suoi amici, senza dimenticare i ragazzi e delle ragazze della palestra Riace di Ca' Fusino, a Talamello: alcuni di loro stanno seguendo le orme di Maurizio, perché il Powerlifting, finalmente non più banalmente confuso con il sollevamento pesi, è una disciplina in ascesa, adatta a chiunque. Sono lontani, in sostanza, i tempi in cui la pedana spaventava, perchè questo era considerato sport per pochi. Ed è un'altra medaglia simbolica per Buscarini, che prima di essere atleta agonista, è sempre stato un grande appassionato e promotore del Powerlifting.