Friggitrice prende fuoco, scoppia l'incendio nel ristorante

Cronaca

Riccione

| 19:47 - 03 Marzo 2023



Un incendio è scoppiato questo pomeriggio (venerdì 3 marzo), intorno alle 17.30, al porto canale di Riccione, in viale Parini. Le fiamme hanno danneggiato la cucina e la sala del ristorante "Kalamaro fritto": dai primi riscontri, è stata la friggitrice a prendere fuoco. Non ci sono feriti tra le persone dello staff, mentre in quel momento non erano presenti i clienti, essendo terminato il turno del pranzo e non essendo stato ancora avviato quella della cena. Sul posto, assieme ai Carabinieri, sono intervenuti otto Vigili del Fuoco con due autobotti: le operazioni di spegnimento dell'incendio sono durate circa mezz'ora. I danni provocati dal fumo sono ingenti.