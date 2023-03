Calcio RSM, per la Juvenes Dogana altra supersfida contro il Cosmos

Sport

Repubblica San Marino

| 18:00 - 03 Marzo 2023

Foto FSGC.

Nel momento più complesso della stagione dal punto di vista delle assenze, il calendario mette la Juvenes Dogana di fronte a un'altra sfida da brivido: sabato arriva il derby con il Cosmos. Tra lungodegenti, influenzati e lo squalificato Stella (fuori per due giornate), sabato i biancorossoblù saranno molto rimaneggiati, ma cercheranno comunque di completare quell'impresa rimasta a metà contro Tre Fiori, La Fiorita, Virtus e Tre Penne, partite in cui hanno concesso un solo goal a quattro delle cinque contendenti per il titolo, ma non sono riusciti a trovare la via del pareggio.

“Sarà un incontro molto complicato, sia per le assenze, sia per la forza dell'avversario – commenta l'allenatore, Manuel Amati –. Avversario che, per altro, arriva più riposato di noi, avendo disputato solo metà partita, lo scorso weekend, mentre noi siamo acciaccati e dobbiamo pensare al fatto che durante la prossima settimana giocheremo due volte. Abbiamo comunque provato a lavorare sulle nostre mancanze, ma è stato complicato migliorare l'impianto di gioco già costruito, avendo una rosa a ranghi ridotti”.



Secondo in graduatoria a -1 dal Tre Penne, grazie a un sontuoso mercato estivo il Cosmos ha ribaltato la propria situazione di classifica rispetto alla stagione scorsa, in cui è costantemente rimasto sul fondo. Amati è conscio della forza dell'avversario, ma anche che ci sia sempre una possibilità di fare punti e parla della partita che sarà necessario impostare: “Si stanno dimostrando una squadra in grado di vincere il campionato perché hanno la struttura per farlo. Anzi, avranno fame di punti: essendo rimasti fermi all'intervallo dell'ultimo incontro, poi sospeso, non vorranno vedere allungare le avversarie. Dovremo essere bravi a restare in partita e magari a non concedere un goal nel primo tempo, come successo troppo spesso, ultimamente, costringendoci a inseguire sin dall'inizio dell'incontro. Per la ristrettezza della rosa, domani ci saranno il ritorno tra i titolari di Nicholas Lisi, che era fuori da quattro mesi, e l'esordio di Adrian Eacock”.