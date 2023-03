Talamello, ecco i contributi per le attività locali: il bando scade il 31 marzo

Attualità

Talamello

| 17:02 - 03 Marzo 2023

Talamello.



Anche a Talamello arriva il bando per il sostegno delle attività economiche artigianali e commerciali delle aree interne, così come previsto dalla legge statale 160 del 27 dicembre 2019. Al Comune di Talamello sono stati erogati contributi per 17.143,52 euro che saranno distribuiti, tramite il bando, secondo tre diverse fasce in base al codice Ateco. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2023 a mezzo Pec all'indirizzo comune.talamello.rn@pec.it.



QUI per scaricare la modulistica del bando