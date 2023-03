Calcio RSM, i Titans sabato a Perugia

Sport

| 16:40 - 03 Marzo 2023

Il campionato è fermo per una pausa, ma Perugia ed EA Titano proseguono nella loro corsa e anticipano il turno della settimana successiva. Si giocherà in terra umbra domani, sabato 4 marzo, alle ore 18.30. Titani al terzo posto con 28 punti in 20 partite e Perugia solo due punti dietro, a 26, con lo stesso numero di gare disputate, 20.



Coach Rossini, prima di passare all’analisi della gara, un breve recap del match con Recanati. Cosa è rimasto di quella partita?

“È innegabile che sia una partita che abbia lasciato strascichi. Sabato scorso è stata una gara strana, nervosa fin da subito. Noi non siamo stati bravi a gestire l’emotività, ma è anche vero che non c’è stato un arbitraggio top. Si è creato presto un clima di nervosismo ed è stato difficile mantenere la calma. In campo si è vista però una bella partita, del buon basket con tanta fisicità. Complimenti a Recanati, una bella squadra. Noi siamo stati bravi ma abbiamo sempre inseguito, alla fine hanno vinto loro”



Cambierà qualcosa nel roster di giocatori attivi per il prossimo match?

“No, ma Borello sta migliorando e proveremo a recuperarlo dopo la pausa. Dini invece non ci sarà”



Come hai visto la squadra in settimana?

“Tonica, con tanta voglia di rivincita, di ripartire subito. Abbiamo partite importanti in serie, vogliamo giocarcele al massimo”



All’andata fu una gara strana…

“Già, giocata in maniera fantastica per tre quarti e con l’appannamento dell’ultimo periodo che ci è costato il referto rosa al supplementare. Perugia è una squadra dinamica e aggressiva che allarga molto bene il campo e riesce a prendere energia da ogni cosa positiva che fa. Hanno una buona rotazione e sanno essere sempre carichi. Credo sarà una partita a ritmo alto e per noi una chiave sarà sicuramente rientrare bene in transizione difensiva e non farli volare sulle ali dell’entusiasmo. Andiam là con l’intenzione di recuperare i due punti persi all’andata”.