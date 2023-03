Tre associazioni insieme per pulire la spiaggia della foce del Marano

Ambiente

Riccione

| 15:28 - 03 Marzo 2023

Alcuni attivisti dell'associazione Be Kind.





Ripulire da plastica e rifiuti la spiaggia della foce del fiume Marano a Riccione. Si chiama Clean Up ed è l’iniziativa in programma domenica 5 marzo dalle ore 10 alle 12. Promosso da tre associazioni del territorio: Be kind to nature, Futuro Verde APS e Fondazione Cetacea, col patrocinio del Comune di Riccione e della Provincia di Rimini, l’evento consiste nella sensibilizzazione sui temi ambientali, sulla riduzione dell’inquinamento e la raccolta di rifiuti abbandonati nella spiaggia nord della città. “Una bella iniziativa a cui va il plauso dell'amministrazione – ha detto l’assessore all’Ambiente Christian Aruccioli – Sono appuntamenti che mostrano il forte impegno di cittadini soprattutto giovani verso l’ambiente e i beni comuni. Iniziative che vanno promosse e valorizzate”. La partecipazione è gratuita