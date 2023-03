Trofeo della Romagna, la Scuderia Hf di Santarcangelo si prepara all'edizione 2023

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:27 - 03 Marzo 2023

Trofeo Romagna 2022, premiazione classe Lancia Fulvia.

La serata dedicata alle premiazioni del Trofeo della Romagna 2022 che si è svolta alla Locanda di San Pietro di Montefiore Conca con una buona partecipazione di pubblico, ha di fatto aperto la strada al prossimo Trofeo della Romagna 2023 che partirà a metà maggio riportando sulle strade del territorio il fascino delle auto storiche che saranno impegnate nelle 7 gare di regolarità in calendario. Le auto in gara saranno divise in cinque raggruppamenti di cui tre dedicati alle auto storiche, più uno speciale tutto per le Lancia Fulvia gestito dalla Scuderia HF.



Durante la serata di Montefiore sul palco la responsabile della Scuderia HF di Santarcangelo, Serena Giorgetti, che ha avuto il piacere di premiare i vincitori della Classe speciale Lancia Fulvia, con il primo posto andato all’equipaggio Lenzi-Amadini con 270 punti. Per la Scuderia HF nella scorsa edizione del Trofeo della Romagna in gara l’equipaggio Piva-Piva su Golf GT che ha ottenuto il 4° posto nel Raggruppamento 4 e l’equipaggio Zoli-Palotti, 4° nel Raggruppamento 2 su Fiat 1100. Ora tutto è pronto in casa HF per cominciare la prossima stagione, a cominciare dalla Lancia Delta in livrea Martini, messa a punto per essere “domata” da un equipaggio tutto al femminile.

Il Trofeo della Romagna, Challenge turistico amatoriale per auto storiche con prove di abilità, partirà quest’anno il 13 maggio con la 17^ Coppa Città di Meldola organizzata dal locale Racing Team Le Fonti, seconda tappa il 27 maggio con l’organizzazione di ACI Forlì Cesena del Raduno Ruote nella Storia. Il 24 giugno tocca alla Scuderia HF fare da padrona di casa nella tappa Love Racing a Savignano sul Rubicone, poi il 22 luglio la tappa di Faenza, Modigliana e M. Trebbio organizzata dalla scuderia Top Driver, il 6 agosto si arriva in provincia di Rimini con la Coppa Città di Morciano a cura della Scuderia Automobilistica Morcianese, il 2 settembre il Giro dei Castelli di San Marino organizzato dall’Automobil Club San Marino e infine ultima tappa del Trofeo il 7 ottobre con il Raduno Sadurano Motor Sport “Memorial Fabrizio Bertaccini”.