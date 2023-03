Gran Fondo Riccione, novità in arrivo: alla vigilia la "Perla Verde Gravel"

Sport

Riccione

| 15:16 - 03 Marzo 2023

"Perla Verde Gravel", Riccione 2023.

Sale l’attesa per la “Gran Fondo Riccione”, l’unica ed originale manifestazione ciclistica della Perla Verde promossa dal Comune di Riccione che, dopo un periodo di break, torna a celebrare la sua 21esima edizione domenica 26 marzo.



Collocata all’inizio del calendario granfondistico nazionale ed inserita nel Campionato Italiano Acsi, la kermesse - organizzata dal 1999 dal patron Valeriano Pesaresi (EuroBike) - promette una “due giorni” di grande spettacolo all’insegna della tradizione ma anche delle tante novità.

­

Una delle più suggestive è, alla vigilia della corsa, la “Perla Verde Gravel di Riccione” che si alzerà dai blocchi (con partenza “alla francese”) sabato 25 marzo alle 13.30 davanti al Palazzo del Turismo di Piazzale Ceccarini.



La manifestazione, organizzata sempre da EuroBike, prevede tre percorsi su strade bianche: uno corto di 45 km con 500 metri di dislivello, uno medio di 60 km (500 mt) ed uno più lungo di 85km (900 mt).

­

Nell’itinerario - che si snoderà lungo strade sterrate, percorsi campestri e solo rari tratti d’asfalto - sono previsti anche due ristori. Il tracciato toccherà le località di Coriano, la ciclabile del Fiume Conca, il circuito Santa Monica, Portoverde, il Borgo di San Giovanni in Marignano, la Via Panoramica sul Parco San Bartolo, Gradara con il suo suggestivo castello e gran finale sul lungomare tra Portoverde e Riccione.



Il tracciato - precisano gli organizzatori - non sarà libero dal traffico; pertanto, i partecipanti dovranno correre nel rispetto del codice della strada.



La manifestazione è riservata solo ai ciclisti amatori, tesserati 2023 con una ASD regolarmente affiliata con un Ente riconosciuto dal CONI.



Tutti gli interessanti possono iscriversi sul sito ufficiale della corsa.