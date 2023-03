San Giovanni: dal cantiere nuova rotatoria Statale 16, spuntano reperti archeologici

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 15:07 - 03 Marzo 2023

Il sindaco Daniele Morelli e l'assessore Gianluca Vagnini.





Dal cantiere della nuova rotatoria nei pressi di Montalbano, nel comune di San Giovanni in Marignano, sputnano reperti archeologici. Gli scavi per i lavori propedeutici al cantiere hanno infatti portato alla luce quelli che sembrano essere i resti di due strade d'epoca romana o bizantina. "Le scoperte richiedono ulteriori approfondimenti prima di poter procedere con i lavori veri e propri. La campagna scavi darà la possibilità di mappare la viabilità storica prima di realizzare la nuova rotatoria", spiegano il sindaco di San Giovanni in Marignano, Daniele Morelli, e l'assessore Gianluca Vagnini, che aggiungono: "dobbiamo vedere l’aspetto positivo della implementazione delle informazioni sulle nostre origini, che sono sempre un bene per la cultura e la conoscenza dell’origine storica del territorio, nonché degli eventuali riflessi del turismo storico-culturale di Vallata”.



Il cantiere ad ogni modo non dovrebbe interferire con i rinvenimenti, più profondi degli scavi di progetto. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è chiudere il cantiere e inaugurare la rotonda entro l'estate. "Terremo aggiornati i cittadini sugli sviluppi storici, che ci permetteranno di conoscere ancora meglio le origini del nostro territorio e della vallata del Conca, zona di noto interesse storico e archeologico, attestato anche dalla toponomastica e da passati rinvenimenti", chiosano sindaco e assessore.