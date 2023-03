Volley A2 femminile, l'Omag MT riceve il Soverato: siamo al giro di boa

Sport

San Giovanni in Marignano

| 15:06 - 03 Marzo 2023



L’Omag-Mt si appresta a giocare l’ultimo incontro della Regular Season sfidando domenica 5 marzo al Pala Marignano il sestetto del Volley Soverato.

Le atlete di San Giovanni in Marignano, dopo le belle prestazioni fornite contro l’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio e la Desi Shipping Akademia Messina, hanno come obiettivo la difesa del secondo posto, alle spalle dell’irraggiungibile Roma Volley Club. Per difendere e raggiungere quest’obiettivo è obbligatoria la vittoria poiché le dirette inseguitrici (Talmassons e Montecchio), sulla carta, sono chiamate a sfide più agevoli, rispettivamente contro il fanalino di coda 3M Perugia e Sant’Elia. Le giocatrici di coach Barbolini si preparano alla sfida contro Soverato eseguendo i canonici programmi settimanali di allenamento che prevedono due sedute giornaliere.

Nel frattempo, per trascorrere una serata serena e spensierata il team dell’Omag-Mt ha accettato l’invito del marignanese Fabio Leardini che giovedì sera ha ospitato tutta la squadra nella bella ed elegante location del suo ristorante “Le Vele”, affacciato sul mare di Misano Adriatico.

Nell’ambiente marignanese c’è la consapevolezza dell’importanza della gara di domenica 5 marzo e delle difficoltà nell’incontrare un’avversaria che ha mostrato negli ultimi due incontri, giocati al Pala Scoppa, un ottimo stato di forma.

Il sestetto di coach Luca Chiappini punta sulle qualità dell’americana Schwan, sull’opposto finlandese Korhonen, sulla schiacciatrice triestina Giugovaz e sull’esperienza della centrale Ilenia Cecchi che assieme a tutte le altre atlete compongono una squadra determinata e mai appagata.



“Soverato sta giocando bene, ha disputato un buon campionato, afferma coach Enrico Barbolini. Anche la mia squadra sta giocando bene quindi io non mi focalizzo sugli avversari, su quello che fanno gli altri, bensì su noi stessi. Siamo consapevoli che dobbiamo proseguire sull’onda delle ottime prestazioni mostrate negli ultimi incontri, continuando a giocare con la determinazione e aggressività giusta. All’andata abbiamo vinto a 1-3 a Soverato, su un campo molto difficile, ma è passato troppo tempo da allora per prendere a riferimento quella partita”.



Anche Sveva Parini, la centrale che sta attraversando un ottimo periodo di forma, è consapevole delle difficoltà che dovrà affrontare l’Omag-Mt contro Soverato, ma è anche molto determinata nel ricercare la vittoria. “Non sarà una gara per niente semplice, conferma Sveva, perché Soverato è una squadra molto attrezzata, ne conosciamo il valore. Da parte nostra, però, cercheremo di raccogliere l’intera posta in palio per difendere la seconda piazza in classifica e concludere bene questa Regular Season davanti ai nostri tifosi. Siamo molto cariche e motivate viste le ultime vittorie che ci hanno dato molta consapevolezza dei nostri mezzi. Sono fiduciosa sul raggiungimento di un ottimo risultato”.



Curiosità I due sestetti si sono già incontrati ben 13 volte. La vittoria ha sorriso per 10 volte al sestetto marignanese e 3 volte alla squadra calabrese. San Giovanni ha vinto tutti gli incontri giocati in casa (6), mentre dei 7 giocati al Palascoppa, 4 sono terminati con la vittoria marignanese e 3 con una sconfitta.

Nell’ultima sfida del 18 dicembre, rientrante nell’undicesima partita di andata della Regular Season, giocata in Calabria, l’Omag-Mt ha prevalso con il punteggio di 1-3 (17/25; 17/25; 25/12; 15/25).