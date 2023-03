Daniele Mencarelli, l'autore del libro cult 'Tutto chiede salvezza' al teatro di San Giovanni

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:55 - 03 Marzo 2023

Daniele Mencarelli.





"Tutto chiede salvezza". Un libro straordinario che ci porta nelle profondità dell’essere umano, laddove l’anima si fa più debole. È un intrico di storie indimenticabili. Diventato anche un’amatissima serie tv, non perde nulla del fascino della pagina scritta, pur diventando altro da sé per trama e ambientazione: perché dove ci sono quelle profondità umane, il resto è e resta contorno. La scrittura di Mencarelli sa essere un’arma affilata, ma sa anche essere carezza e lo stesso avviene nel nuovo libro che già in copertina ha un altro titolo bellissimo: “Fame d’aria”.



Il 16 marzo, alle ore 21, il Teatro A. Massari di San Giovanni in Marignano ospiterà Daniele Mencarelli: “quando si presenta un autore come lui ogni parola straborda dal libro per farsi vita, nel punto in cui arte e vita si toccano”, spiega Emiliano Visconti, curatore della rassegna Itinerari Letterari.



“Si tratta di un evento che abbiamo desiderato tantissimo – afferma l’assessore alla cultura Michela Bertuccioli - che annuncia una nuova stagione di Itinerari Letterari, in programmazione per il mese di luglio, dopo le ultime due fortunate estati nell’arena spettacoli. Appena Emiliano ci ha prospettato l’opportunità di dialogare con Mencarelli ci siamo attivati per rendere possibile questa serata che è frutto di tanti intrecci: la consolidata collaborazione con Rapsodia Eventi, Pro Loco e la preziosa disponibilità di Teatro Europeo Plautino. Ora attendiamo soltanto un grande pubblico per accogliere questo eccezionale autore contemporaneo”