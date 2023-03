Calcio giovanile, magic moment Victor San Marino: anche Juniores e Allievi in testa

Sport

Repubblica San Marino

| 14:40 - 03 Marzo 2023

La squadra Allievi del Victor San Marino.

E' un momento magico per il Victor San Marino. Al primato della prima squadra lanciat verso la serie D seguono quelli di Juniores Regionale e Allievi provinciali, le due due squadre del settore giovanile del club che ha inglobato l'Atletico Viserba sotto le cui insegne si svolge l'Attività di Base con l'obbiettivo di allestire al più presto una formazione Giovanissimi. Il responsabile è Gianpaolo Donati, con Firmino Pederiva dietro le quinte nel ruolo di grande saggio.











La Juniores è guidata da Giancarlo Carnevali, figlio dell'indimenticato bomber del Rimini degli anni Settanza Gianni Carnevali, al comando della classifica con 50 punti a pari merito con il Bakia Cesenatico quando mancano quattro turni al termine del campionato e lo scontro diretto previsto all'ultima giornata. Quattro i convocati dal tecnico del Victor Stefano Cassani: Chiaruzzi, La Motta, Maieru e Pasquinelli. Cancellieri è il capocannoniere della squadra con 13 gol. Il prossimo impegno sabato 4 marzo: trasferta molto complicata contro il Meldola terzo in classifica e che all'andata ha battuto i titani.







In testa al campionato anche il Victor San Marino Allievi allenato da Giordano Cinquetti che ha come vice Ivan Pazzini, stuo storico collaboratore per dieci anni nella Berretti (e Juniores) del Rimini Calcio (l'accompagnatore è Mirco Bellavista a comporre la triade ex biancorossa). I biancoazzurri in 18 incontri ne hanno vinti 16 e persi 2: 48 punti con +2 sul River Delfini, miglior attacco (114 gol segnati) e migliore difesa (13 reti subite). Il campionato è riservato ai 2006, il Victor ne schiera al massimo tre, il resto sono tutti 2007 e quattro 2008.



“I progressi sono stati notevoli dal momento in cui abbiamo iniziato l'attività – sottolinea Giodano Cinquetti – anche perchè il numero dei giocatori era ridotto all'osso mentre adesso la rosa è di 18 composta da ragazzi del territorio di Rimini animata dalla gran voglia di migliorare. C'è qualche giocatore che nel prossimo futuro può tornare utile alla prima squadra”.

Nel prossino turno – domenica 5 marzo alle 10,30 – importante sfida a Gatteo contro il Misano, una delle due formazioni che ha battuto il Victor (l'altra è la Stella).