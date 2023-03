Alpini alla camminata anti violenza, 'Non una di meno' tende la mano

Attualità

Rimini

| 14:27 - 03 Marzo 2023

Foto di repertorio.





Anche l'Associazione Nazionale Alpini parteciperà alla camminata degli uomini, un appuntamento organizzato per sensibilizzare la cittadinanza contro ogni tipo di violenza sulle donne, in programma a Rimini sabato 4 marzo. "Non veniamo alla camminata di Rimini per chiedere scusa, ma perché abbiamo attivato un'operazione importante. Vogliamo che si cancelli l'equazione alpino uguale molestia", ha spiegato Massimo Cortesi, direttore della rivista L'Alpino. Parole che non trovano la piena condivisione dell'associazione Non una di meno, che precisa: "L'equazione alpino=molestatore è scorretta, come qualsiasi equazione generalista che intenda affibbiare una caratteristica a un intero gruppo di persone; l’uscita da questa equazione però sarebbe ancora più forte se ci si prendesse semplicemente la responsabilità di riconoscere che le molestie e le violenze sono avvenute e sono state attuate da uomini che prendevano parte a questo evento", scrivono le attiviste in una nota. Chiedere scusa, da parte dell'Associazione Nazionale Alpini, sarebbe, secondo Non una di meno, il riconoscimento a "una situazione di violenze e molestie diffuse, problematica e mal gestita, durante l'adunata a Rimini": "E considerando che il mancato riconoscimento della violenza di genere è uno dei grossi problemi per cui è difficile sradicarla - evidenziano le attiviste - questo sarebbe un ottimo primo passo per essere parte della soluzione", in riferimento alle parole di Cortesi, secondo cui, "L'associazione Nazionale Alpini vuole essere parte della soluzione e non del problema".



Non una di meno evidenzia "Il lodevole percorso interno di contrasto alla violenza di genere proprio in seguito ai fatti di Rimini" e questo "perché sono state evidentemente riscontrate delle problematiche", quindi, è l'appello delle attiviste, "perché continuare a sottolineare che non si vuole chiedere scusa?".



Capitolo finale per una precisazione nei confronti della stampa: "viene spesso rimarcato che è stata presentata una sola denuncia (dopo l'adunata degli Alpini a Rimini, n.d.r.), già archiviata. Specifichiamo ancora una volta che le denunce depositate sono invece di più e non sono state tutte archiviate".



ric. gia.