Volti noti dello spaccio occupavano abusivamente hotel in disuso. Con loro un cucciolo maltrattato

| 13:44 - 03 Marzo 2023

Si è conclusa ieri (2 marzo) un'operazione della Polizia Locale di Rimini iniziata la scorsa settimana, finalizzata alla sicurezza urbana e al contrasto dei fenomeni di decoro urbano, nella quale sono state sorprese alcune persone che occupavano abusivamente due strutture ricettive ubicate nell'area centrale della città, chiuse da qualche anno.





Il controllo, fatto nei giorni scorsi dagli agenti del Nucleo Sicurezza Urbana della Polizia locale con le Unità Cinofile, si è svolto in 2 hotel che da qualche anno hanno cessato l'attività. Nel primo sono stati sorpresi 2 uomini di origini straniere, già conosciuti agli agenti per precedenti denunce per spaccio di sostanze stupefacenti, i quali adesso sono stati denunciati per violazione all'art. 633 del Codice Penale che prevedere "l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui". Nel secondo controllo, sono state messe in fuga alcune persone che occupavano abusivamente le stanze. Qui gli agenti hanno trovato legato ad un letto, un cucciolo di pittbull che adesso è stato consegnato per la tutela al canile di Rimini.





In entrambe le strutture sono stati trovati disordine diffuso, bivacchi e diversi residui di materiale usato per il confezionamento delle dosi di sostanze stupefacenti. La Polizia Locale ha provveduto, unitamente ai proprietari e ai carpentieri, al ripristino delle chiusure dove sono state trovate le porte divelte utilizzate per introdursi abusivamente.