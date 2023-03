Metromare 'bloccato' dalle auto in sosta, a Riccione si interviene modificando la rotatoria

Attualità

Riccione

12:50 - 03 Marzo 2023

Metromare ARCHIVIO.





Prenderanno il via a Riccione mercoledì 8 marzo, con una durata di circa una settimana, i lavori di modifica della rotatoria tra viale delle Magnolie e la stazione di Riccione. I lavori richiesti da Patrimonio mobilità della Provincia di Rimini sono finalizzati a rendere ancora più fluido il passaggio del Metromare, evitando rallentamenti nel caso in cui ci siano auto parcheggiate in sosta vietata a intralciarne il transito.



Per l'esecuzione dei lavori, affidati dalla Eco Demolizioni di Rimini, verranno occupate delle porzioni di marciapiede, l'area verde retrostante alle aree di intervento e alcuni posti auto nel parcheggio limitrofo. Patrimonio mobilità della Provincia di Rimini precisa inoltre che i lavori interesseranno anche due posteggi riservati ai disabili: “Si precisa che questi posteggi saranno temporaneamente posizionati subito a margine delle aree occupate e riportati nella posizione originale alla conclusione delle lavorazioni”.



La viabilità ordinaria non sarà interessata da alcuna modifica, al netto di brevi periodi di restrizione, gestiti tramite movieri stradali, all'interno della rotatoria stessa, al fine di realizzare lo spostamento di una caditoia.