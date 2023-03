Vittorio Sgarbi racconta Rimini, Teatro Galli esaurito per l'incontro-omaggio alla città

Attualità

Rimini

| 12:27 - 03 Marzo 2023

Vittorio Sgarbi.

Vittorio Sgarbi ospite a Rimini al teatro Galli sabato 4 marzo alle 19.30 per una lectio-evento dedicata a Rimini e alla cultura. I biglietti-invito gratuiti, ritirabili sabato 25 febbraio, sono andati esauriti nel giro di qualche ora.

Un appuntamento speciale voluto da due imprenditori riminesi, realizzato in collaborazione con il comune di Rimini, con l'intento di condividerlo con tutta la città.

"Ogni anno" spiegano Antonio Piolanti e Marco Pesaresi titolari di Lasersoft, azienda informatica riminese nota a livello nazionale (anche per essere stata la prima a regalare una vacanza ai Caraibi ai propri dipendenti nel 2018) "si svolge a Rimini il nostro consueto Meeting Aziendale dove sono presenti i nostri concessionari provenienti da tutta Italia".

Il tema attorno al quale si svolgerà il Meeting sarà la Cultura: non solo quella specifica relativa all'ambito aziendale, ma anche quella legata al territorio dove si opera.

"Cercavamo una idea che ci permettesse di coniugare il payoff del meeting con la voglia di fare conoscere Rimini da un nuovo punto di vista: quello del suo rinascimento e dei suoi tesori" continuano i due soci "Una sola persona a nostro parere è in grado di rappresentare e di diffondere la cultura con un linguaggio e una competenza ineguagliabili: il Prof. Vittorio Sgarbi che gentilmente ha accettato il nostro invito".

Nasce così la collaborazione con il comune di Rimini che "ha fatto una proposta che ci ha entusiasmato: regalare l'ingresso a Teatro alla città".

Nell'intento dei due soci la volontà di unire l'imprenditoria alle istituzioni per ottenere il meglio da entrambi. "Vogliamo restituire ai nostri concittadini" concludono Piolanti e Pesaresi "qualcosa che simbolicamente rappresenti il valore di essere parte di questa città e dei suoi successi".