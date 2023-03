Il Riminese celebra l'8 marzo: eventi e manifestazioni in onore delle donne

Eventi

Rimini

| 12:06 - 03 Marzo 2023

L'8 marzo è una giornata importante per celebrare tutte le donne del mondo e per ricordare l'importanza della lotta per i loro diritti. In questo giorno sono organizzati eventi e manifestazioni in diverse parti del mondo, tra cui anche in Italia. Nel Riminese, sono programmati alcuni eventi che celebrano le donne e la loro importanza nella storia e nella società.



Il primo evento è l'Aperitour urbano dedicato alle donne leggendarie della storia della città di Rimini. Il tour seguirà i luoghi legati alle donne che hanno fatto la storia della città, come Francesca da Rimini, Isotta degli Atti, Santa Colomba e molte altre donne speciali del '800 e '900. Il tour terminerà con un brindisi in onore della Festa della Donna.



Altro momento si terrà a Santarcangelo di Romagna, dove si potrà assistere alla lettura di “Per sempre 8 marzo Voci di donne” in una grotta sotterranea. La lettura verrà conclusa con un brindisi per tutti i partecipanti. Un evento decisamente insolito, ma molto suggestivo.



Mentre al Teatro degli Atti di Rimini, l'artista Nicoletta Fabbri presenterà il nuovo lavoro ispirato al film documentario “Una storia comune”. Lo spettacolo racconta la storia di una generazione di donne romagnole forti che hanno vissuto i sogni e le ricchezze del miracolo economico dopo la Seconda Guerra Mondiale. Lo spettacolo fa parte del programma 'L'otto sempre. Incontri e riflessioni in occasione della Giornata Internazionale della Donna'.