Giornata dei giusti, a Rimini la cerimonia con gli studenti di terza media

Attualità

Rimini

| 12:03 - 03 Marzo 2023

Si svolgerà lunedì mattina - alle ore 11 - la cerimonia celebrativa con deposizione della corona di fiori al monumento riminese dedicato ai Giusti, il “Giardino dei Giusti”, nel Parco XXV Aprile, zona attrezzata lato Ponte Tiberio.





Una cerimonia a cui prenderà parte per il Comune di Rimini l’Assessora Francesca Mattei e che sarà animata dagli studenti della 3^ “G” e della 3^ “F” dell’Istituto Comprensivo Fermi di Viserba. Studenti che recentemente hanno anche partecipato al progetto coordinato dallo storico Daniele Susini - con la collaborazione dell’Ass. Naz. Vittime Civili di Guerra Sez. Rimini e dell’Istituto per la storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea della provincia di Rimini. Un’iniziativa che fa parte dell’Attività di Educazione alla Memoria del Comune di Rimini.





Gli eventi organizzati per la “Giornata in memoria dei Giusti dell’umanità”, proseguiranno poi anche il giorno successivo - martedì 7 marzo alle ore 17 - nella Sala degli Arazzi al Museo della Città, con l’incontro “Non posso fare diversamente”, la vita di Fernanda Wittgens tra solidarietà e arte (dal 2014 Giusta tra le Nazioni). Un incontro inserito nel cartellone delle iniziative per il mese dedicato alla giornata internazionale della donna, guidato da Patrizia Di Luca, Università degli Studi Repubblica di San Marino e Francesca Panozzo, MEB-Museo Ebraico di Bologna. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea della provincia di Rimini (Informazioni al 054124730 - Ingresso libero, fino ad esaurimento posti disponibili).





La partecipazione degli studenti alla celebrazione della “Giornata in memoria dei Giusti dell’umanità” è un’altra tappa del percorso di educazione alla cittadinanza attiva denominato “Concittadini 2022-2023”, dell’Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna, che si è sviluppato con lezioni specifiche tenute nelle scorse settimane.



Il percorso sui ‘Giusti’ è scandito in tre fasi distinte: una prima parte di approfondimento storico\artistico svoltasi da dicembre scorso a oggi, in cui si sono svolti alcuni incontri di formazione e il corso di fumetto. Successivamente le due classi saranno impegnate nella produzione di un manga, realizzato in collaborazione con gli insegnanti delle discipline artistiche. La terza parte prevede ora una restituzione pubblica con la partecipazione delle classi alla cerimonia cittadina di lunedì prossimo.



Seguirà poi anche un incontro in Consiglio Comunale, nel mese di maggio, per raccontare a una rappresentanza di istituzioni della città il percorso svolto.





Come noto la «Giornata dei Giusti dell’umanità» è stata istituita dalla Legge 20 dicembre 2017, n. 212 : “La Repubblica, in conformità alla dichiarazione scritta n. 3/2012 sul sostegno all’istituzione di una Giornata europea in memoria dei Giusti, approvata dal Parlamento europeo il 10 maggio 2012, riconosce il 6 marzo come «Giornata dei Giusti dell’umanità». Una giornata dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani.”