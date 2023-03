Novafeltria: dopo il rinvio, domenica 5 marzo appuntamento con il Carnevale in piazza

Attualità

Novafeltria

| 12:30 - 03 Marzo 2023



A Novafeltria la si prende sempre con ironia: ogni anno il Carnevale in piazza deve affrontare Giove Pluvio (o talvolta la neve) e la data slitta inesorabilmente. Tutto era pronta per i festeggiamenti di Carnevale, in programma domenica 26 febbraio, ma la pioggia anche quest'anno ha costretto al rinvio: dopo sei giorni di maltempo persistente, il sole è destinato a tornare a splendere, domenica 5 marzo, così nella piazza Vittorio Emanuele sarà grande festa per tutti. C'è grande attesa per la sfilata dei carri allegorici, una tradizione per il Comune di Novafeltria come attestato dalle foto vintage pubblicate sui social, grazie all'impegno di Paola Dore, che in queste settimane sta raccogliendo tanti scatti che raccontano la Novafeltria che fu. La sfilata dei carri è stata organizzata in sinergia con il Carnevale di Santarcangelo, ma è solo il piatto principale di un pomeriggio ricco di spunti: la piazza e i limitrofi Corso Mazzini e piazza Roma si animeranno grazie a maschere e gruppi mascherati, spettacoli danzanti, spettacoli di giocoleria e mangiafuoco. Non mancheranno i canti dei Pasqualotti e gli stand gastronomici. Tutto organizzato a puntino grazie al grande impegno dei volontari della Pro Loco, che ha avuto il patrocinio, per questa bellissima iniziativa, del comune di Novafeltria. (R.G.)