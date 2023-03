Sostenibilità, risparmio energetico, abbattimento dei costi: incontro con Cna Rimini

Attualità

Rimini

| 11:43 - 03 Marzo 2023

Rappresentanti Cna e Coeso.

Efficientamento energetico e sostenibilità ambientale sono stati temi al centro dell’incontro organizzato da CNA Rimini e Co.E.So. (Consorzio Edifici Sostenibili) pensato per dare gli strumenti ad imprenditori e professionisti rispetto le opportunità e gli incentivi in campo per scelte responsabili finalizzate all’abbattimento dei costi energetici e per ridurre l’impatto ambientale attivando un Report di Sostenibilità.



Ad aprire i lavori è stato Francesco Rinaldi Presidente di Co.E.So che ha sottolineato come l’efficientamento energetico sia una grande opportunità per le imprese “Dopo il blitz del Governo con lo stop della cessione del credito nel Superbonus serve ritrovarsi per agganciare l’opportunità della Direttiva europea “Case Green” che prevede per la totalità degli edifici entro il 2030 il raggiungimento almeno della classe D. Oggi in Italia il 70% del patrimonio immobiliare non soddisfa questo parametro, si prospetta così un importante mercato”.



Un processo virtuoso che però per CNA dovrebbe interessare anche la parte produttiva e quindi le aziende e i capannoni “In chiave nazionale possono essere coinvolte da subito 200 mila Piccole e Medie Imprese, tante anche nel riminese” ha sottolineato Mirco Galeazzi Presidente di CNA Rimini “Attraverso gli incentivi per il fotovoltaico possono essere installati impianti per una potenza 8.700 MW con una riduzione delle emissioni di CO2 per 3,6 milioni di Tep (Tonnellate equivalenti a Petrolio). Per innescare questo processo virtuoso serve però la spinta degli incentivi”.







CNA per sostenere gli investimenti iniziali delle PMI propone l’istituzione di un credito d’imposta del 50% (modulabile in maniera inversamente proporzionale alla dimensione dell’impianto) per le spese sostenute per l’installazione di impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabili fino a 200 kw.







“La sostenibilità ambientale ed un "Report di Sostenibilità" che la rappresenti sono al centro del futuro delle imprese ma anche del presente” ha sottolineato Andrea Moretti di Skema “Per investitori, banche, istituzioni e consumatori rappresenta già un valore aggiunto. Oggi serve per distinguersi entro tre anni sarà determinante per non rimanere tagliati fuori”.







E nel processo di efficientamento energetico delle aziende saranno una grande opportunità le comunità energetiche “Tutti gli operatori del settore stanno attendendo i decreti attuativi” ha evidenziato Chiara Magnani di Energika “Saranno molteplici le opportunità per PMI e comunque già da adesso per le aziende aumentare l'efficienza energetica e il risparmio energetico industriale è fondamentale"







Sul piano ambientale ed etico di sicuro impatto l’innovativa BambooPro che già dal 2014 promuove i Progetti Ambientaliper sviluppare coltivazioni di bambù a scopo commerciale, industriale e di bonifica ambientale. “Attraverso la nostra realtà” ha specificato William Casadei di BambooPro “Diamo la concreta opportunità alle aziende di mitigare ulteriormente gli impatti ambientali investendo in piantagioni italiane dedicate al bamboo, un’azione trasparente ed interamente certificata capace di dare grande valore all’azienda stessa”.